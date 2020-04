Gái xinh xăm kín người, khổ tâm khi thường xuyên bị ví “phường trộm cắp“

Thời đại hiện nay, xăm hình là một điều vô cùng bình thường, thậm chí được coi là một môn nghệ thuật. Thế nhưng, việc con gái xăm kín người thì vẫn phải chịu ánh mắt kỳ thị từ xã hội. Trần Thị Thiên Hương (sinh năm 2000, quê An Giang, hiện đang sống tại Tây Ninh) là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp và cá tính. Cô nàng sở hữu những hình xăm lớn từ cổ tới chân. Từ những hình xăm vô cùng cá tính, mạnh mẽ tới những hình dễ thương, đầy màu sắc như Hello Kitty đều được Thiên Hương xăm lên mình. Ban đầu, 10X chỉ dám xăm những hình nhỏ vì sợ mẹ mắng. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ này, mẹ cô nàng ngay lập tức ủng hộ đam mê của con gái và là bạn đồng hành của con mỗi lần đi xăm. Thiên Hương xăm kín người, ngoại trừ phần lưng vẫn để trống. Cô nàng cho biết sẽ để đó để xăm hình ảnh cả gia đình hạnh phúc. Để theo đuổi nghệ thuật xăm hình, cô gái quê An Giang phải trải qua rất nhiều khó khăn, trong đó vấn đề lớn nhất chính là cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía xã hội. Thiên Hương chia sẻ, cô nàng từng bị rất nhiều vị phụ huynh cấm con chơi cùng vì cho rằng xăm mình chẳng khác nào "phường trộm cắp", "đồ cặn bã",.... Trong tình yêu cũng vậy, cô cũng trải qua vài mối tình, mọi chuyện rất ổn cho tới khi về ra mắt gia đình bạn trai thì đều bị ngăn cấm và kết thúc trong nước mắt. Thiên Hương cho biết bản thân sẽ cố gắng sống thật tốt, làm nhiều điều có ích để mọi người không còn "nhìn mặt bắt hình dong". Mời quý độc giả xem thêm clip: Những cô gái xăm kín người tuổi đôi mươi... - Nguồn: Youtube

Thời đại hiện nay, xăm hình là một điều vô cùng bình thường, thậm chí được coi là một môn nghệ thuật. Thế nhưng, việc con gái xăm kín người thì vẫn phải chịu ánh mắt kỳ thị từ xã hội. Trần Thị Thiên Hương (sinh năm 2000, quê An Giang, hiện đang sống tại Tây Ninh) là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp và cá tính. Cô nàng sở hữu những hình xăm lớn từ cổ tới chân. Từ những hình xăm vô cùng cá tính, mạnh mẽ tới những hình dễ thương, đầy màu sắc như Hello Kitty đều được Thiên Hương xăm lên mình. Ban đầu, 10X chỉ dám xăm những hình nhỏ vì sợ mẹ mắng. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ này, mẹ cô nàng ngay lập tức ủng hộ đam mê của con gái và là bạn đồng hành của con mỗi lần đi xăm. Thiên Hương xăm kín người, ngoại trừ phần lưng vẫn để trống. Cô nàng cho biết sẽ để đó để xăm hình ảnh cả gia đình hạnh phúc. Để theo đuổi nghệ thuật xăm hình , cô gái quê An Giang phải trải qua rất nhiều khó khăn, trong đó vấn đề lớn nhất chính là cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía xã hội. Thiên Hương chia sẻ, cô nàng từng bị rất nhiều vị phụ huynh cấm con chơi cùng vì cho rằng xăm mình chẳng khác nào "phường trộm cắp", "đồ cặn bã",.... Trong tình yêu cũng vậy, cô cũng trải qua vài mối tình, mọi chuyện rất ổn cho tới khi về ra mắt gia đình bạn trai thì đều bị ngăn cấm và kết thúc trong nước mắt. Thiên Hương cho biết bản thân sẽ cố gắng sống thật tốt, làm nhiều điều có ích để mọi người không còn "nhìn mặt bắt hình dong". Mời quý độc giả xem thêm clip: Những cô gái xăm kín người tuổi đôi mươi... - Nguồn: Youtube