Gái xinh Thái gốc Việt với body mặc gì quanh năm cũng đẹp

Chanunpat Kamolkiriluck (tên tiếng Việt Trúc Anh, SN 1996) là người mẫu kiêm diễn viên người Việt Nam nhưng mang quốc tịch Thái Lan và Mỹ. Từng được biết đến là học trò của Minh Tú tại The Face 2027, Ggigie Trúc Anh những năm qua không còn hoạt động trong showbiz Việt. Tuy nhiên, cô lại là gương mặt sáng giá và nổi tiếng trong làng giải trí Thái Lan. Ggigie Trúc Anh thời điểm đó gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, thu hút, cá tính thẳng thắn nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Hiện tại, cô nàng người Thái gốc Việt hiện đang là một trong những bóng hồng của GMMTV - công ty giải trí hàng đầu Thái Lan và cũng là nơi đang quản lý nhiều ngôi sao trẻ đình đám của Tbiz hiện nay. Bên cạnh khả năng diễn xuất tốt, ngoại hình xinh đẹp long lanh thì phong cách ăn mặc sành điệu và thời thượng là điểm cộng to đùng khiến Trúc Anh sở hữu lượng người theo dõi "khủng". Trúc Anh sở hữu khả năng biến hóa nhiều phong cách từ dễ thương, ngọt ngào đến cá tính, quyến rũ. Đây cũng là lí do khiến cô nàng được nhiều nhãn hàng săn đón và tiếp tục năng nổ tham gia các hoạt động quảng cáo, người mẫu. Sau nhiều năm nổi tiếng, tạo hình nóng bỏng của Trúc Anh ngày càng gây được ấn tượng mạnh, cho thấy nhan sắc ngày càng lên hương. Điều này cũng tạo điều kiện giúp gái xinh lai Thái - Việt này có thể thể sức với nhiều phong cách khác nhau. Khi xuất hiện ở các buổi tiệc, Trúc Anh theo đuổi hình ảnh quý cô kiêu kì, sang chảnh nhưng không kém phần nữ tính với các trang phục tôn lên đường cong mỹ miều. Ở tuổi 27, người đẹp sinh Thái gốc Việt thành công thể hiện hình tượng phụ nữ trưởng thành, quyến rũ nửa kín nửa hở. Dù đã có body mình hạc xương mai, Trúc Anh vẫn ưu tiên những gam màu trung tính, tối giản và không lựa chọn trang phục có màu sắc quá nổi bật.

Chanunpat Kamolkiriluck (tên tiếng Việt Trúc Anh, SN 1996) là người mẫu kiêm diễn viên người Việt Nam nhưng mang quốc tịch Thái Lan và Mỹ. Từng được biết đến là học trò của Minh Tú tại The Face 2027, Ggigie Trúc Anh những năm qua không còn hoạt động trong showbiz Việt. Tuy nhiên, cô lại là gương mặt sáng giá và nổi tiếng trong làng giải trí Thái Lan. Ggigie Trúc Anh thời điểm đó gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, thu hút, cá tính thẳng thắn nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Hiện tại, cô nàng người Thái gốc Việt hiện đang là một trong những bóng hồng của GMMTV - công ty giải trí hàng đầu Thái Lan và cũng là nơi đang quản lý nhiều ngôi sao trẻ đình đám của Tbiz hiện nay. Bên cạnh khả năng diễn xuất tốt, ngoại hình xinh đẹp long lanh thì phong cách ăn mặc sành điệu và thời thượng là điểm cộng to đùng khiến Trúc Anh sở hữu lượng người theo dõi "khủng". Trúc Anh sở hữu khả năng biến hóa nhiều phong cách từ dễ thương, ngọt ngào đến cá tính, quyến rũ. Đây cũng là lí do khiến cô nàng được nhiều nhãn hàng săn đón và tiếp tục năng nổ tham gia các hoạt động quảng cáo, người mẫu. Sau nhiều năm nổi tiếng, tạo hình nóng bỏng của Trúc Anh ngày càng gây được ấn tượng mạnh, cho thấy nhan sắc ngày càng lên hương. Điều này cũng tạo điều kiện giúp gái xinh lai Thái - Việt này có thể thể sức với nhiều phong cách khác nhau. Khi xuất hiện ở các buổi tiệc, Trúc Anh theo đuổi hình ảnh quý cô kiêu kì, sang chảnh nhưng không kém phần nữ tính với các trang phục tôn lên đường cong mỹ miều. Ở tuổi 27, người đẹp sinh Thái gốc Việt thành công thể hiện hình tượng phụ nữ trưởng thành, quyến rũ nửa kín nửa hở. Dù đã có body mình hạc xương mai, Trúc Anh vẫn ưu tiên những gam màu trung tính, tối giản và không lựa chọn trang phục có màu sắc quá nổi bật.