Gái xinh phim sitcom chứng minh không nhờ "dao kéo" để đẹp lên

Thuỳ Anh (sinh năm 1995) là hot teen nổi tiếng từ 15 năm trước với bộ phim học đường Bộ Tứ 10A8 nên cô nàng rất quen thuộc với cư dân mạng. Ngoài câu chuyện diễn xuất, nhan sắc của Thuỳ Anh cũng là chủ đề được khán giả quan tâm. Bởi lẽ so với thời điểm đóng Bộ Tứ 10A8, mỹ nhân 29 tuổi được cho là đã có những thay đổi như khuôn mặt gọn gàng hơn, mắt 2 mí rõ nét. Cũng chính nhờ màn thay đổi từ nhan sắc, cư dân mạng còn cho rằng nữ diễn viên 9X đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt xinh đẹp hơn. Với những đồn đoán này, Thuỳ Anh đã 5 lần 7 lượt lên tiếng giải thích. Cuối năm 2022, cô nàng quay clip cận cảnh từng góc mặt, kể cả góc quay để lộ khuyết điểm nhan sắc. Ngoài ra Thuỳ Anh cũng thoải mái show mặt mộc lên MXH. Khi không có sự hỗ trợ của mỹ phẩm, gương mặt của cô có phần kém sắc nhưng các đường nét vẫn đâu ra đấy, nhận về nhiều lời khen từ mọi người. Trước đây, không ít lần Thuỳ Anh cũng thẳng thắn chia sẻ chuyện “dao kéo” với truyền thông. Cô cho biết mình vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ từ khi mới 14 tuổi và không biết tại sao lại có chuyện này. Ở hiện tại, Thuỳ Anh thừa nhận mình khác biệt nhiều so với trước kia nhưng thực sự là không phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ do phá nét và tập luyện nhiều. Vài năm gần đây, Thuỳ Anh quay lại với “vũ trụ VFC”, góp mặt trong nhiều bộ phim Cả Một Đời Ân Oán, Tình Yêu Và Tham Vọng,... và mới nhất là Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Thuỳ Anh là một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất "vũ trụ VFC" hiện tại

