Gái xinh ở trọ của vũ trụ VFC mặt như Hoa hậu, body nóng bỏng

Được biết, vai diễn Quỳnh Như - gái xinh ở trọ cùng Pu trên Hà Nội do Đỗ Yên Đan - 1 hot girl, KOC khá nổi tiếng với hơn 462.000 lượt theo dõi trên TikTok thủ vai. Đỗ Yên Đan ghi điểm với nhan sắc vừa mang nét ngọt ngào, nữ tính lại vừa có vẻ sang chảnh, tiểu thư. Hot girl Đắk Lắk sở hữu đường nét thanh tú, hài hòa, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da trắng sáng. Ngoài đời, Yên Đan cũng ưa chuộng những phong cách trang điểm trong trẻo, nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Thậm chí, qua những hình ảnh đăng tải trên MXH, mặt mộc của Yên Đan cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ dân mạng vì vẫn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Visual ngọt ngào, xinh như búp bê giúp Đỗ Yên Đan chinh phục nhiều layout makeup khác nhau. Đôi mắt to tròn, long lanh là một trong những điểm nổi bật cực thu hút của cô nàng Với những hình ảnh đời thường ít son phấn hoặc thậm chí để mặt mộc, Yên Đan vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh nhờ visual xinh đẹp, thanh tú. Hot girl này cũng thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm đẹp từ chăm da, trang điểm trên MXH Dù không quá cao nhưng người đẹp Gen Z lại sở hữu vóc dáng đầy quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy. Do đó, cô cũng không ngần ngại khoe body nuột nà cùng vòng eo "con kiến" không chút mỡ thừa với bikini hay bra top, quần cạp trễ. Với sắc vóc nổi bật, ấn tượng, không có gì lạ khi Yên Đan "cân đẹp" mọi phong cách, từ điệu đà, thanh lịch đến cá tính, cool ngầu. Những item đầy trẻ trung, trendy và tôn được vóc dáng luôn là sự ưu tiên hàng đầu của gái xinh này. Khi đi dự event, Yên Đan lại trung thành với phong cách sang trọng, thanh lịch cùng layout makeup ngọt ngào, trong trẻo

Được biết, vai diễn Quỳnh Như - gái xinh ở trọ cùng Pu trên Hà Nội do Đỗ Yên Đan - 1 hot girl, KOC khá nổi tiếng với hơn 462.000 lượt theo dõi trên TikTok thủ vai. Đỗ Yên Đan ghi điểm với nhan sắc vừa mang nét ngọt ngào, nữ tính lại vừa có vẻ sang chảnh, tiểu thư. Hot girl Đắk Lắk sở hữu đường nét thanh tú, hài hòa, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da trắng sáng. Ngoài đời, Yên Đan cũng ưa chuộng những phong cách trang điểm trong trẻo, nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Thậm chí, qua những hình ảnh đăng tải trên MXH, mặt mộc của Yên Đan cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ dân mạng vì vẫn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Visual ngọt ngào, xinh như búp bê giúp Đỗ Yên Đan chinh phục nhiều layout makeup khác nhau. Đôi mắt to tròn, long lanh là một trong những điểm nổi bật cực thu hút của cô nàng Với những hình ảnh đời thường ít son phấn hoặc thậm chí để mặt mộc, Yên Đan vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh nhờ visual xinh đẹp, thanh tú. Hot girl này cũng thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm đẹp từ chăm da, trang điểm trên MXH Dù không quá cao nhưng người đẹp Gen Z lại sở hữu vóc dáng đầy quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy. Do đó, cô cũng không ngần ngại khoe body nuột nà cùng vòng eo "con kiến" không chút mỡ thừa với bikini hay bra top, quần cạp trễ. Với sắc vóc nổi bật, ấn tượng, không có gì lạ khi Yên Đan "cân đẹp" mọi phong cách, từ điệu đà, thanh lịch đến cá tính, cool ngầu. Những item đầy trẻ trung, trendy và tôn được vóc dáng luôn là sự ưu tiên hàng đầu của gái xinh này. Khi đi dự event, Yên Đan lại trung thành với phong cách sang trọng, thanh lịch cùng layout makeup ngọt ngào, trong trẻo