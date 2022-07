Gái xinh Ngoại giao và hành trình đưa văn học Việt Nam lên TikTok

Một cô gái xinh đẹp và duyên dáng cùng lối nói chuyện cuốn hút, là chủ nhân của nhiều video chia sẻ kiến thức vô cùng thú vị. Đó chính là những từ để miêu tả Phạm Mai Hương, hay còn được biết đến qua kênh TikTok Hương Hỏ. Tốt nghiệp ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, sau một thời gian thử sức với nền tảng này, Phạm Mai Hương đã tìm ra lối đi riêng và luôn mong muốn góp phần đưa kiến thức văn học đến gần hơn với các bạn trẻ. Khi còn là sinh viên năm cuối, Mai Hương bắt đầu thử sức với việc sáng tạo nội dung trên kênh TikTok khi thực tập tại phòng Marketing của một công ty tuyển dụng. Dần dần, Hương trở nên quen thuộc hơn với nền tảng và bắt tay vào xây dựng kênh của riêng mình để có thể chia sẻ những điều mà cô bạn tâm đắc. Trên kênh này, Mai Hương tập trung chia sẻ những kiến thức thú vị về các lĩnh vực khoa học xã hội tới người xem. Trong suốt quá trình làm kênh, cô luôn cố gắng truyền tải những kiến thức trong phạm vi hiểu biết một cách dễ hiểu và vui vẻ nhất, khiến cho bất kỳ ai xem được video của TikToker này cũng đều bị thu hút bởi “những sự thật thú vị" vừa gần gũi lại vô cùng lý thú. Khi được hỏi về lý do lựa chọn TikTok làm kênh sáng tạo nội dung, Mai Hương chia sẻ: “TikTok là một nền tảng nhiều tiềm năng phát triển và hỗ trợ khá nhiều đối với các nhà sáng tạo nội dung mới trên nền tảng. Vì vậy, mình nghĩ đây sẽ là một sân chơi có thể mở ra rất nhiều cơ hội cho một người mới như mình.” Tuy đã xây dựng được thương hiệu riêng cho kênh của mình, Mai Hương vẫn khiêm tốn cho rằng bản thân chưa thể được coi là khác biệt và nổi bật hơn trên một sân chơi rất nhiều tài năng này. Khi được hỏi về lý do lựa chọn việc chia sẻ kiến thức làm hướng đi chính cho kênh, Mai Hương bộc bạch: “Khi bắt đầu làm kênh, mình đã tự hỏi rằng có thể đem đến những giá trị gì cho người xem. Mình cũng không có nhiều năng khiếu như hát, nhảy hay diễn xuất mà chỉ tự tin nhất với khả năng… “chém gió" thôi!.. Giá trị mà mình hướng tới không chỉ về mặt thông tin, kiến thức mà còn ở cả cảm xúc mà mỗi video của mình mang lại cho người xem. Hơn nữa, cho tới tận bây giờ, #LearnOnTikTok vẫn luôn là một chiến dịch vô cùng thành công và đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng nên mình quyết định sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào chiến dịch này.” Mai Hương nói thêm. Được biết trong quá trình làm kênh, nguồn cảm hứng lớn nhất của Mai Hương luôn đến từ những điều gắn với cuộc sống thường nhật. Chính điều này đã tạo nên một trong những nội dung nổi bật nhất của kênh TikTok Hương Hỏ đến thời điểm hiện tại là chuỗi video chia sẻ những kiến thức thú vị về văn học. Suốt những năm tháng cấp hai và cấp ba, do học và thi chuyên Văn nên Văn học chính là môn học mà Hương tiếp xúc nhiều nhất. Nhờ nguồn cảm hứng bất tận đó, Mai Hương đã đưa những câu chuyện từ bài giảng cô giáo vào những video trên kênh TikTok của mình và đưa chúng đến gần hơn tới hàng triệu khán giả. Khi được hỏi về dự định của bản thân, Mai Hương khẳng định rằng cô rất yêu thích công việc làm TikToker và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa tuyến nội dung về kiến thức xã hội như hiện tại trên kênh của mình. Cô bạn hy vọng rằng bản thân sẽ tiếp tục khám phá được nhiều điều hay hơn nữa để có thể chia sẻ chúng đến với nhiều người xem trên nền tảng này. Bên cạnh đó, do vừa tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông Quốc tế không lâu và hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông nên Mai Hương vẫn muốn dành thời gian để học hỏi thêm về ngành. Vì vậy, tuy không thể dành toàn bộ thời gian cho TikTok nhưng hiện tại cô vẫn đang cố gắng cân bằng giữa hai công việc và vẫn sẽ hoạt động thật chăm chỉ trên nền tảng này.

