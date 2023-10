Gái xinh làng bóng chuyền đi thi Miss World Vietnam giờ ra sao?

Nguyễn Ngân Hà (20 tuổi, Nghệ An) từng giành danh hiệu "Hoa khôi bóng chuyền" tại “Giải bóng chuyền Khối sinh viên đại học, cao đẳng và Khối lực lượng Vũ trang – Liên kết, kết nghĩa năm 2022” (TP.Đà Nẵng). Ngân Hà gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp như hoa, nụ cười tỏa nắng và chiều cao nổi bật - 1m70. Năm 2023, Ngân Hà tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Người đẹp Nghệ An đạt danh hiệu "Người đẹp tài năng" và lọt top 10 chung cuộc. Từ sau cuộc thi sắc đẹp, cuộc sống của nàng "hot girl bóng chuyền" có nhiều thay đổi. Ngân Hà được mời tham dự show thời trang của các nhà thiết kế nổi tiếng. Ngoài ra, Ngân Hà vẫn duy trì công việc mẫu ảnh như trước đây. Cô nàng gốc Nghệ An cũng tập trung hoàn thành chương trình học tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), khoa Kinh doanh quốc tế. Ngân Hà là một cô gái "đa di năng". Không chỉ đạt thành tích tốt trong học tập (đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”), cô còn giỏi thể thao và giành được nhiều giải thưởng ở lĩnh vực này. Hiện tại, Ngân Hà còn là chủ nhiệm của CLB Bóng Chuyền DUE. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cô được kết nạp Đảng. Cô nàng còn có năng khiếu dẫn chương trình, từng đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình của địa phương, trường, lớp… Ngoài ra, bật mí về hình mẫu bạn trai của mình, nữ sinh 10X từng chia sẻ cô không đòi hỏi quá cao về đối phương hoặc phải có gu nhất định, miễn là cả hai bắt được “tần số” của nhau. Ảnh: FBNV

