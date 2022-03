Gái xinh Ê Đê gây sốt mạng bằng nhan sắc ngỡ "siêu thực"

Mới đây, một tài khoản tên Nét đẹp Ê Đê thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ chùm ảnh đẹp xuất sắc của hot girl núi rừng H Ru Lem Niê (sinh năm 2001, quê Đắk Lắk). Vì đã có kinh nghiệm làm mẫu ảnh nên H Ru Lem Niê vô cùng tự tin trước ống kính. Hot girl dân tộc thoải mái tạo dáng trong trang phục truyền thống của người Ê Đê. H Ru Lem Niê từng cho biết: "Là một người con của Ê Đê, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi mặc những bộ trang phục truyền thống này. Nhiều người khen đôi mắt của mình làm mình rất vui. Mình được thừa hưởng đôi mắt đẹp từ ba và muốn chụp nhiều ảnh để giới thiệu vẻ đẹp con người Ê Đê đến mọi người". Được biết H Ru Lem Niê từng là nữ sinh của Đại học Đông Á ở Đà Nẵng, tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên mới đây cô đã phải tạm dừng việc học. ừ năm lớp 11, nhờ vẻ đẹp trời cho nên H Ru Lem Niê rất đắt show làm mẫu ảnh, sau đó cô nàng còn được mời làm mẫu cô dâu, mẫu makeup cho các học viên học trang điểm và mẫu chụp ngoại cảnh. H Ru Lem Niê cho biết bản thân là người có tính cách thân thiện, dễ gần nên được nhiều bạn bè quý mến. Dù không tham gia sâu vào ngành nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn đang cố gắng học hỏi thêm về lĩnh vực này, nhất là ở mảng âm nhạc. H Ru Lem từng đạt giải nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch huyện Cưmgar năm 2019, sau đó còn đại diện làng tham gia Ngày hội các làng văn hoá huyện Cưmgar 2019. Ở phần bình luận bên dưới chùm ảnh của H Ru Lem Niê, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho cô sơn nữ này, thì cũng có một số ý kiến cho rằng cô từng can thiệp thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, đã có rất nhiều bạn bè học chung với H Ru Lem vào khẳng định rằng ngay từ nhỏ, cô nàng đã sở hữu đôi mắt to tròn cùng sóng mũi cao vút như vậy rồi. Hiện chùm ảnh cô sơn nữ Ê Đê trong trang phục truyền thống vẫn đang được mọi người quan tâm và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. H Ru Lem Niê bản thân có sở thích mặc những trang phục truyền thống của người Ê Đê: "Mình cũng đặc biệt yêu văn hoá truyền thống đặc sắc, đậm đà bản sắc của dân tộc mình như: sản phẩm của làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc; những lễ hội và phong tục độc đáo; âm thanh vang vọng của các loại cồng chiêng, đàn đá, các nhạc cụ làm từ chất liệu của núi rừng; những lời ca, điệu múa của cộng đồng dân tộc anh em,… Ở chúng đều thể hiện tâm hồn cao nguyên đầy trữ tình và cháy bỏng khát vọng yêu cuộc sống". Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

Mới đây, một tài khoản tên Nét đẹp Ê Đê thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ chùm ảnh đẹp xuất sắc của hot girl núi rừng H Ru Lem Niê (sinh năm 2001, quê Đắk Lắk). Vì đã có kinh nghiệm làm mẫu ảnh nên H Ru Lem Niê vô cùng tự tin trước ống kính. Hot girl dân tộc thoải mái tạo dáng trong trang phục truyền thống của người Ê Đê. H Ru Lem Niê từng cho biết: "Là một người con của Ê Đê, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi mặc những bộ trang phục truyền thống này. Nhiều người khen đôi mắt của mình làm mình rất vui. Mình được thừa hưởng đôi mắt đẹp từ ba và muốn chụp nhiều ảnh để giới thiệu vẻ đẹp con người Ê Đê đến mọi người". Được biết H Ru Lem Niê từng là nữ sinh của Đại học Đông Á ở Đà Nẵng, tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên mới đây cô đã phải tạm dừng việc học. ừ năm lớp 11, nhờ vẻ đẹp trời cho nên H Ru Lem Niê rất đắt show làm mẫu ảnh, sau đó cô nàng còn được mời làm mẫu cô dâu, mẫu makeup cho các học viên học trang điểm và mẫu chụp ngoại cảnh. H Ru Lem Niê cho biết bản thân là người có tính cách thân thiện, dễ gần nên được nhiều bạn bè quý mến. Dù không tham gia sâu vào ngành nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn đang cố gắng học hỏi thêm về lĩnh vực này, nhất là ở mảng âm nhạc. H Ru Lem từng đạt giải nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch huyện Cưmgar năm 2019, sau đó còn đại diện làng tham gia Ngày hội các làng văn hoá huyện Cưmgar 2019. Ở phần bình luận bên dưới chùm ảnh của H Ru Lem Niê, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho cô sơn nữ này, thì cũng có một số ý kiến cho rằng cô từng can thiệp thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, đã có rất nhiều bạn bè học chung với H Ru Lem vào khẳng định rằng ngay từ nhỏ, cô nàng đã sở hữu đôi mắt to tròn cùng sóng mũi cao vút như vậy rồi. Hiện chùm ảnh cô sơn nữ Ê Đê trong trang phục truyền thống vẫn đang được mọi người quan tâm và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. H Ru Lem Niê bản thân có sở thích mặc những trang phục truyền thống của người Ê Đê: "Mình cũng đặc biệt yêu văn hoá truyền thống đặc sắc, đậm đà bản sắc của dân tộc mình như: sản phẩm của làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc; những lễ hội và phong tục độc đáo; âm thanh vang vọng của các loại cồng chiêng, đàn đá, các nhạc cụ làm từ chất liệu của núi rừng; những lời ca, điệu múa của cộng đồng dân tộc anh em,… Ở chúng đều thể hiện tâm hồn cao nguyên đầy trữ tình và cháy bỏng khát vọng yêu cuộc sống". Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News