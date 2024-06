Fan nữ mê mệt chàng đội trưởng điển trai trẻ nhất lịch sử EURO

Dominik Szoboszlai được trao tấm băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hungary khi mới 22 tuổi vào tháng 11.2022. Trong trận ra quân đầu tiên của đội nhà đối đầu với Thụy Sĩ, tiền vệ của Liverpool trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử các vòng chung kết EURO (23 tuổi, 7 tháng và 21 ngày). Với vai trò đội trưởng của Hungary, đồng nghĩa với việc Szoboszlai phải đối mặt với rất nhiều áp lực, không chỉ phải làm tốt vị trí của mình, đeo tấm băng đội trưởng đồng nghĩa anh phải kết nối và điều phối trên sân bóng. Mặc dù để thua Thụy Sĩ với tỉ số 1-3, tuy nhiên không thể phủ nhận sự cố gắng của Dominik Szoboszlai. Anh có cú treo bóng chính xác để Barnabas Varga đánh đầu cận thành, rút ngắn cách biệt nhưng chưa thể giúp Hungary có được chiến thắng. Bên cạnh tài năng, ngôi sao sinh năm 2000 được nhiều người quan tâm bởi vẻ ngoài điển trai, gu thời trang năng động, trẻ trung. Với chiều cao 1,86 m, thân hình cân đối, Szoboszlai có vẻ ngoài không kém gì những người mẫu nam. Đội trưởng tuyển Hungary thường ngày yêu thích sự sôi nổi, tự tin, đúng với lứa tuổi 23. Trên cánh tay của Dominik Szoboszlai có xăm dòng chữ: "Talent is a divine blessing, but without incredible will and humility, it is worth nothing" (Tạm dịch: Tài năng do trời ban nhưng sẽ vô nghĩa nếu thiếu ý chí kiên cường và sự khiêm nhường). Đây như lời nhắc nhở thường trực anh trên con đường sự nghiệp. Thời gian gần đây, trong màu áo Livepool, tiền vệ người Hungragy được nhận xét là có phong độ không quá ổn định. Cầu thủ 23 tuổi chỉ đá chính một trong sáu trận đấu cuối tại Premier League. Rời màu áo đấu, anh quay lại phong cách thời trang quen thuộc là giày sneaker, những bộ đồ thoải mái, trẻ trung Biểu cảm đáng yêu của chàng cầu thủ khiến nhiều fan nữ "rụng tim".

