"Em gái thất lạc" của nữ streamer Linh Ngọc Đàm vừa lên sóng đã hot

Mỗi cái tên khi đứng riêng đã hot và khi đứng chung trong một khung hình, họ sẽ khiến dân tình phải thả tim mỏi tay. Điển hình mới nhất là Linh Ngọc Đàm và "cô em thất lạc" - Bảo Hân Helia. Mới đây, hình ảnh nữ streamer Linh Ngọc Đàm và cô em Bảo Hân Helia khiến dân mạng phải chú ý. Họ sở hữu khuôn mặt với nhiều đường nét tương đồng cùng phong cách cá tính nên không ít người đã lầm tưởng họ là 2 chị em ruột.Streamer Linh Ngọc Đàm và Helia Bảo Hân đều có đôi mắt với rất đẹp với thần thái lạnh lùng. Chẳng cần tạo dáng cầu kì, hai cô nàng chỉ cần nhìn thẳng vào ống kính là đủ để có một tấm ảnh 10 điểm Cũng giống như Linh Ngọc Đàm, cô em Bảo Hân Helia thích style năng động, khoẻ khoắn trông như 1 cậu con trai nghịch ngợm. Chẳng thua kém đàn chị, cô nàng Bảo Hân Helia cũng sở hữu vóc dáng rất gì và này nọ. Ngoài sự năng động, khoẻ khoắn, style thời trang của Bảo Hân Helia cũng khá nữ tính với váy vóc bánh bèo "tung trời". Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Di Linh (Lâm Đồng), Bảo Hân được phú cho giọng nói ngọt, dễ nghe và chính điều đó cũng là yếu tố khiến giọng rap của cô nàng nhận được nhiều sự đồng cảm. Những đoạn livestream cover của Bảo Hân Helia luôn gây được sự chú ý rất lớn đến cộng đồng mạng. Đặc biệt Bảo Hân Helia bản cover bài So Gone - Challenge là cơ duyên đưa cô nàng đến gần hơn với mọi người. Bản thân Bảo Hân Helia cũng tự nhận, bằng tuổi mình các bạn đều thích nghe nhạc trẻ, nhạc K-Pop, còn rap không phải là loại nhạc phổ biến đối với một bộ phận giới trẻ hiện nay. Thế nhưng lý do để Bảo Hân Helia theo đuổi môn nghệ thuật này rất đơn giản: "Mình thấy lyrics của rap ý nghĩa hơn so với thể loại nhạc khác". Mời quý độc giả xem video: Linh Ngọc Đàm khiến dân tình choáng ngợp trước khối tài sản 'khổng lồ' ở tuổi 23 - Nguồn: Saostar

Mỗi cái tên khi đứng riêng đã hot và khi đứng chung trong một khung hình, họ sẽ khiến dân tình phải thả tim mỏi tay. Điển hình mới nhất là Linh Ngọc Đàm và "cô em thất lạc" - Bảo Hân Helia. Mới đây, hình ảnh nữ streamer Linh Ngọc Đàm và cô em Bảo Hân Helia khiến dân mạng phải chú ý. Họ sở hữu khuôn mặt với nhiều đường nét tương đồng cùng phong cách cá tính nên không ít người đã lầm tưởng họ là 2 chị em ruột. Streamer Linh Ngọc Đàm và Helia Bảo Hân đều có đôi mắt với rất đẹp với thần thái lạnh lùng. Chẳng cần tạo dáng cầu kì, hai cô nàng chỉ cần nhìn thẳng vào ống kính là đủ để có một tấm ảnh 10 điểm Cũng giống như Linh Ngọc Đàm, cô em Bảo Hân Helia thích style năng động, khoẻ khoắn trông như 1 cậu con trai nghịch ngợm. Chẳng thua kém đàn chị, cô nàng Bảo Hân Helia cũng sở hữu vóc dáng rất gì và này nọ. Ngoài sự năng động, khoẻ khoắn, style thời trang của Bảo Hân Helia cũng khá nữ tính với váy vóc bánh bèo "tung trời". Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Di Linh (Lâm Đồng), Bảo Hân được phú cho giọng nói ngọt, dễ nghe và chính điều đó cũng là yếu tố khiến giọng rap của cô nàng nhận được nhiều sự đồng cảm. Những đoạn livestream cover của Bảo Hân Helia luôn gây được sự chú ý rất lớn đến cộng đồng mạng. Đặc biệt Bảo Hân Helia bản cover bài So Gone - Challenge là cơ duyên đưa cô nàng đến gần hơn với mọi người. Bản thân Bảo Hân Helia cũng tự nhận, bằng tuổi mình các bạn đều thích nghe nhạc trẻ, nhạc K-Pop, còn rap không phải là loại nhạc phổ biến đối với một bộ phận giới trẻ hiện nay. Thế nhưng lý do để Bảo Hân Helia theo đuổi môn nghệ thuật này rất đơn giản: "Mình thấy lyrics của rap ý nghĩa hơn so với thể loại nhạc khác". Mời quý độc giả xem video: Linh Ngọc Đàm khiến dân tình choáng ngợp trước khối tài sản 'khổng lồ' ở tuổi 23 - Nguồn: Saostar