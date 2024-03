Em gái Lê Công Vinh tận hưởng cuộc sống độc thân đầy vui vẻ

Lê Khánh Chi, sinh năm 1989 tại Nghệ An, trong một gia đình gồm ba người con. Cô chính là em út của cựu cầu thủ nổi tiếng Lê Công Vinh. Với chiều cao ấn tượng 1m66 và số đo ba vòng là 85-58-92 cm, Khánh Chi đã từng đăng quang danh hiệu Nữ sinh Thanh lịch Đại học Văn hóa mở rộng (Miss HUC Open 2011), mở ra cánh cửa cho sự nghiệp trong ngành nghệ thuật. Khánh Chi cũng từng được gọi với biệt danh là "hoa khôi". Sau thời gian thử sức trong vai diễn qua các bộ phim như "Chân Trời Trắng", "Cảnh Sát Hình Sự", cũng như vai trò làm MC tại một số chương trình, Khánh Chi đã dần lập nên tên tuổi trong làng giải trí. Tuy nhiên, khi con đường nghệ thuật đang cho thấy dấu hiệu phát triển, em gái Lê Công Vinh đã gây bất ngờ khi quyết định rút lui và rẽ sang hướng khác. Năm 2014, Khánh Chi kết hôn với một người đàn ông làm trong lĩnh vực xây dựng. Trái ngọt của cuộc hôn nhân này chính là sự chào đời của cô con gái tên Ruby vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng kể từ khi sinh con, Khánh Chi đã quyết định ly hôn mà không tiết lộ rõ lý do. Sau ly hôn, nàng cựu hoa khôi gây bất ngờ khi tái xuất giới giải trí với hình ảnh xinh đẹp, sành điệu và nóng bỏng. Khánh Chi còn thành lập ban nhạc nhưng không thành công. Cô từng có khoảng thời gian lựa chọn sang Singapore để sinh sống và làm việc. Suốt nhiều năm này, em gái Công Vinh sống rất kín tiếng, cô gần như không chia sẻ điều gì với giới truyền thông. Tới năm 2022, Khánh Chi trở lại Việt Nam sau 5 năm bôn ba xứ người, lý do mà cô tiết lộ là vì con. "Điều thôi thúc tôi về Việt Nam chính là con gái. Bé năm nay 7 tuổi, học lớp một và được ông bà chăm sóc. Dù được đề nghị ở lại với chế độ đãi ngộ hấp dẫn, tôi vẫn về vì muốn gần con và đồng hành với bé trong chặng đường mới của cuộc sống", cô chia sẻ với truyền thông.

