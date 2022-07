Elly Trần tự tay đăng clip “biến hình”, ai ngờ phát tướng trông thấy

Khi nhắc đến những mỹ nhân gợi cảm của showbiz Việt, cư dân mạng không thể bỏ qua cái tên Elly Trần. Người đẹp sinh năm 1987 được biết đến với tư cách diễn viên, người mẫu. Ở tuổi 35 cũng như đã là mẹ 2 con nhưng hot mom Elly Trần vẫn được ngợi khen trẻ trung và quyến rũ. "Nhất cử nhất động" của cô trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, trong clip "biến hình" mới nhất do ê-kíp của hot girl ngực khủng Elly Trần đăng tải, netizen tá hỏa vì "biểu tượng gợi cảm" nhìn quá khác so với những bức ảnh "ảo tung chảo" thường đăng. Trong đoạn clip ê-kíp chia sẻ, Elly Trần trông nhợt nhạt, cánh tay thì tròn lẳn. Nếu như không phải còn hình xăm ở bắp tay thì có lẽ nhiều người còn tưởng nhầm đây là Elly Trần nhờ nam nhân viên nào đóng giả mình trước khi trang điểm cho nó "khác bọt". Gương mặt mộc khá thô của Elly Trần hậu nghi vấn "trùng tu". Thậm chí khi zoom cận, làn da cô cũng không mịn mượt mà lỗ chân lông khá to. Sau đoạn clip của ê kíp Elly Trần đăng tải, fan khá bất ngờ, thậm chí còn chê bai hoặc nghi mẹ 2 con đã mang bầu lần thứ 3 với dung nhan múp míp bất thường Trước đây, Elly Trần cũng dính nghi vấn thẩm mỹ quá đà khiến gương mặt đơ cứng Diện bộ đầm sexy nhưng mặt tròn xoe và vòng 2 to tướng của Elly Trần mới là thứ chiếm spotlight. Dù sau đó Elly Trần có đăng tải những hình ảnh với phần bụng đã được bóp vào phẳng lì nhưng vẫn gây hoang mang vì không biết đâu là thật, đâu là giả Sở hữu phong cách quyến rũ, Elly Trần nhiều lần gây tranh cãi khi bị cho rằng phô phang quá đà. Những chiếc váy dạ hội xuyên thấu cúp ngực này cũng là item thường xuyên được Elly Trần lựa chọn.

