Dung mạo Chu Thanh Huyền trước khi làm bạn gái Quang Hải

Có bạn trai là cầu thủ nổi tiếng, Chu Thanh Huyền (sinh năm 1998, Hà Nội) - người yêu Quang Hải nhận về rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bản thân Chu Thanh Huyền cũng không ngại bày tỏ quan điểm và trả lời những thắc mắc từ mọi người. Cách đây chưa lâu, loạt ảnh trước khi sử dụng các phương pháp làm đẹp của Chu Thanh Huyền đã được chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Theo đó bạn gái Quang Hải từng can thiệp mũi và tiêm chỉnh má để có vẻ ngoài như mong muốn. Ngoài ra nhìn những hình ảnh của Thanh Huyền ngày xưa cũng có thể thấy cô nàng đã can thiệp răng, 2 chiếc răng khểnh xinh xinh không còn nữa. Nhờ những chỉnh sửa này mà so với trước đây, trông Chu Thanh Huyền hiện tại có phần xinh đẹp và sắc sảo hơn hẳn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều người đồng tình rằng trước khi can thiệp dao kéo, Chu Thanh Huyền đã có nét sẵn với nụ cười duyên dáng và làn da trắng trẻo. Chu Thanh Huyền cũng được cho rằng đã cấy tóc, can thiệp kỹ thuật để có mái tóc đẹp rồi đi bán một loại viên uống mọc tóc. Tuy nhiên, bạn gái Quang Hải đã phủ nhận thông tin này bằng cách công khai hình ảnh ngày xưa, cho biết phần tóc mai bị mọc lởm chởm trán cô nàng bị ngắn lại và không được thuận mắt nên đã đi triệt phần tóc mai mọc không ưng ý đó. Một số hình ảnh trước đây của bạn gái Quang Hải Chu Thanh Huyền và Quang Hải ngày càng thoải mái công khai tình cảm

