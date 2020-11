“Đu trend”, single mom đắt giá nhất showbiz bị tố can thiệp “dao kéo“

Quỳnh Lương (Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995) là người mẫu ảnh rất đình đám ở Hà Nội. Hưởng ứng theo trào lưu đăng ảnh Ngày ấy, bây giờ mới đây nàng mẫu cũng chia sẻ hình ảnh nhan sắc của mình trước đây và hiện tại lên MXH. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như bất ngờ xuất hiện một tài khoản mạng lên tiếng khăng khăng khẳng định chắc chắn rằng cô nàng này đã cắt mí dù Quỳnh Lương chưa hề dụng chạm đến dao kéo. Người này thậm chí còn đôi co với những người khác để bảo vệ ý kiến của mình. Tài khoản mạng này còn đòi mang ảnh của Quỳnh Lương cho bác sĩ thẩm mỹ xem để chứng minh cô nàng có nói thật hay không. So sánh hai hình ảnh cách đây 7 năm và hiện tại có thể thấy nhan sắc của cô nàng single mom đắt giá này chẳng hề thay đổi nhiều. Mặc dù được nhiều người khác lên tiếng thế nhưng tài khoản mạng này vẫn một mực đôi co là mình đúng. Mẫu ảnh đình đám Quỳnh Lương sau đó đã phải lên tiếng rằng sẽ tặng thêm cho người kia 5 triệu, bao luôn tiền xe đến bất kì bác sĩ thẩm mỹ nào chứng minh cô đã dao kéo. Cuối cùng, tài khoản này đã xoá luôn comment dù trước đó rất mạnh miệng với ý kiến của mình. Trước đó, trong một bài phỏng vấn nàng single mom đắt giá của showbiz từng khẳng định rằng mình chỉ làm răng sứ còn lại nhan sắc là 100% tự nhiên. Quỳnh Lương được gọi là bản sao của Hoa hậu Tiểu Vy với gương mặt đẹp thanh thoát, mái tóc đen dài cùng dáng vóc cân đối. Tên tuổi của Quỳnh Lương từng phủ sóng khắp các mặt báo nhờ tham gia “Màu nước mắt” của Nguyễn Trần Trung Quân vào cuối năm 2018. Năm 2019, nàng single mom - Quỳnh Lương tiếp tục giữ vững phong độ khi vào vai nữ chính trong MV “Nếu ngày ấy” của Soobin Hoàng Sơn và bùng nổ với vai diễn hoàng hậu trong MV “Tự tâm” (Nguyễn Trần Trung Quân). Xuất thân là người mẫu ảnh, không qua trường lớp đào tạo, nhưng nét mặt, biểu cảm của Quỳnh Lương qua từng MV đều thu hút và thuyết phục rất nhiều khán giả. Ít ai biết Quỳnh Lương đã sớm kết hôn khi mới 18 tuổi và chỉ 2 năm sau đó đã ly hôn rồi chọn cách làm mẹ đơn thân. Theo nhận xét của nhiều người, từng nỗi buồn, ánh nhìn của Quỳnh Lương đều vừa vặn, không phải “gồng mình” nên cực kỳ tự nhiên, chạm vào trái tim người xem. Mời quý độc giả xem video: Nàng hậu Quỳnh Lương lên tiếng đáp trả bình luận ác ý từ Antifan - Nguồn: Saostar

