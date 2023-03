"Đu trend" nhuôm lông mày, Xoài Non lộ nhan sắc "lạ lắm'

Xinh đẹp tự nhiên như vậy nhưng Xoài Non sẽ như thế nào nếu không có lông mày? Mới đây, trên story của bà xã Xemesis, cô nàng gây bất ngờ khi đi "F5" mái tóc và tiện thể tẩy nhuộm luôn cả phần chân mày. Quyết định nhuộm tóc màu hồng nên Xoài Non cũng biến lông mày thành màu hồng. Tuy nhiên, vì độ dày của lông mày không bì được với tóc nên với màu hồng nhạt ấy, dường như phần mày đã biến mất. Dù tự tin selfie với chút hiệu ứng đáng yêu, cùng màu tóc nổi bật nhưng chân mày của Xoài Non đã bị "dìm". Gương mặt của nàng hot girl sinh năm 2002 khi không có lông mày trông khá lạ lẫm. Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non nhuộm tóc mày tệp với màu tóc. Trước đó, cô nàng đã khiến khán giả quen thuộc với những màu tóc sáng và lông mày cùng màu, trông rất thời trang. Trong một lần nhuộm tóc sáng, phần lông mày cùng màu đã khiến gương mặt Xoài Non trông "Tây" và giống búp bê hơn. Có lẽ màn nhuộm màu hồng vừa qua chỉ là chút "sự cố nhỏ" khi camera điện thoại không đủ nét, khiến nàng hot girl trông như mất lông mày. Xoài Non cũng đắt show quảng cáo, đóng MV ca nhạc, đóng phim... Nhờ vậy, cô khẳng định không phụ thuộc kinh tế vào chồng giàu có mà tự lo cho mình cuộc sống đầy đủ hiện tại. Xoài Non cũng từng tiết lộ vợ chồng cô đã có kế hoạch sinh con đầu lòng từ năm 2021 nhưng chưa thành công. Kể từ khi vào làm dâu gia đình hào môn, cuộc sống hot girl Xoài Non luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gay gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Xinh đẹp tự nhiên như vậy nhưng Xoài Non sẽ như thế nào nếu không có lông mày? Mới đây, trên story của bà xã Xemesis, cô nàng gây bất ngờ khi đi "F5" mái tóc và tiện thể tẩy nhuộm luôn cả phần chân mày. Quyết định nhuộm tóc màu hồng nên Xoài Non cũng biến lông mày thành màu hồng. Tuy nhiên, vì độ dày của lông mày không bì được với tóc nên với màu hồng nhạt ấy, dường như phần mày đã biến mất. Dù tự tin selfie với chút hiệu ứng đáng yêu, cùng màu tóc nổi bật nhưng chân mày của Xoài Non đã bị "dìm". Gương mặt của nàng hot girl sinh năm 2002 khi không có lông mày trông khá lạ lẫm. Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non nhuộm tóc mày tệp với màu tóc. Trước đó, cô nàng đã khiến khán giả quen thuộc với những màu tóc sáng và lông mày cùng màu, trông rất thời trang. Trong một lần nhuộm tóc sáng, phần lông mày cùng màu đã khiến gương mặt Xoài Non trông "Tây" và giống búp bê hơn. Có lẽ màn nhuộm màu hồng vừa qua chỉ là chút "sự cố nhỏ" khi camera điện thoại không đủ nét, khiến nàng hot girl trông như mất lông mày. Xoài Non cũng đắt show quảng cáo, đóng MV ca nhạc, đóng phim... Nhờ vậy, cô khẳng định không phụ thuộc kinh tế vào chồng giàu có mà tự lo cho mình cuộc sống đầy đủ hiện tại. Xoài Non cũng từng tiết lộ vợ chồng cô đã có kế hoạch sinh con đầu lòng từ năm 2021 nhưng chưa thành công. Kể từ khi vào làm dâu gia đình hào môn, cuộc sống hot girl Xoài Non luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gay gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai.