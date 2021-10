Du lịch Thái Lan không khó cùng travel blogger người Việt

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động du lịch trên thế giới rơi vào cảnh đóng băng. Không chỉ có Việt Nam mà nhiều quốc gia lẫn cận trong đó có Thái Lan cũng cùng chung cảnh ngộ. Mới đây, trên trang cá nhân travel blogger người Việt có tên Tùng Chill khiến nhiều người rơi vào cảm giác muốn "xách balo lên và đi". Anh chàng này đăng tải những bức ảnh siêu đẹp về Thái Lan cùng kinh nghiệm du lịch xứ Chùa Vàng thu hút sự chú ý của nhiều người. Giới thiệu qua về blogger du lịch Tùng Chill. Anh chàng có tên thật là Phan Thanh Tùng, sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền Thông Sáng Tạo tại Đại học Bangkok (Bangkok University). Nếu ai yêu những vlog du lịch Thái Lan, chắc hẳn không còn xa lạ gì với kênh YouTube với hơn 600.000 người theo dõi của Tùng Chill. Nội Dung chính trong những sản phẩm của anh chàng travel blogger này tập chung chủ yếu về du lịch, ẩm thực và đời sống tại xứ Chùa Vàng. Trong vlog giới thiệu về du lịch Thái Lan của Tùng Chill, anh chàng đưa các khán giả của mình đi khá nhiều điểm du lịch đặc trưng ở Thái Lan như Bangkok, ghé tham các khu chợ nổi... hay những cung điện nổi tiếng của Hoàng gia. Không chỉ làm xung quanh các thành phố chính với nhịp sống sầm uất ở Thái Lan. Theo chân Tùng Chill, người xem còn được giới thiếu đến những vùng đất đẹp khác ở xứ Chùa Vàng như Chiangmai, Chiang Rai. Đặc trưng ở đất nước Thái Lan là những chuyến tuk-tuk đầy thú vị dạo quanh thành phố Phuket đeer ngắm cảnh đẹp nơi đây.

Khi dạo chơi ở thành phố Pattaya du khách cũng có thể thăm quan rất nhiều điểm du lịch như Thánh địa sự thật (Sanctuary of Truth), bảo tàng 3D pattaya - Art in paradise, vườn nhiệt đới Nong Nooch, thủy cung Underwater World Pattaya, chùa Wat Phra Yai (tượng Phật khổng lồ)... để ngắm trọn vẹn thành phố xinh đẹp.

Mời quý độc giả xem video: DU LỊCH THÁI LAN | CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG MỚI | THAILAND TOURISM | THE NEW NORMAL LIFE / TÙNG CHILL

