Du lịch Buôn Ma Thuột, Trâm Anh diện quần ngắn khoe chân thon dài

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Trâm Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe vóc dáng ở Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột. Trong hình, hot girl Trâm Anh diện áo thun lệch vai kết hợp với quần giả váy ngắn cùng màu. Thiết kế trang phục cùng cách tạo dáng giúp cô khoe trọn đôi chân thon dài cùng làn da mịn màng. Ở tuổi 27, Trâm Anh ngày càng trẻ trung, vóc dáng cũng thon gọn, nuột nà nhờ chăm chỉ tập luyện, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học. Bài đăng của Trâm Anh nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ, nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng của nàng hot girl xứ Thanh. "10 điểm hoàn hảo", "Đẹp quá Trâm Anh ơi", "Đúng là người đẹp mặc gì cũng thấy đẹp", "Body chuẩn không một vết khuyết", "Cứ mặc như này là chuẩn đẹp rồi, chứ đừng diện gợi cảm quá làm gì",... là những bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng của Trâm Anh. Tuy nhiên, cách tạo dáng ngồi khi diện món đồ kết hợp giữa quần và váy này của Trâm Anh bị cho là thiếu tinh tế, vì để lộ phần quần bên trong. Thế nên, ngoài việc chọn thiết kế có độ dài an toàn, chất liệu co giãn thoải mái, không quá mỏng cũng không quá dày thì người mặc cũng cần lưu ý về việc lựa chọn tư thế ngồi. Hiện tại, tuy không còn hoạt động nghệ thuật, tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống riêng, Trâm Anh vẫn thu hút được lượng fans "khủng". Trâm Anh sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 87-63-86 (cm). Nếu như trước đây, người đẹp quê Thanh Hóa chuộng các mẫu đầm ôm body, váy áo mỏng manh, xuyên thấu thì thời gian gần dây. Trâm Anh chuộng những bộ đồ đơn giản, tạo sự trẻ trung, năng động cho người mặc. Các thiết kế có độ ngắn, hở vừa vặn để làm nổi bật ưu điểm hình thể như eo thon, chân thon dài. Hầu hết trang phục của Trâm Anh đều có tông màu nhã nhặn như đen, trắng, be,... ít họa tiết mà chú trọng vào việc chọn chất liệu mềm mại, kiểu dáng phù hợp.

