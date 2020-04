Dù không cao nhưng nữ người mẫu Nhật vẫn vô cùng đắt khách

Tại đất nước có ngành công nghiệp giải trí phát triển như Nhật Bản thì việc các người mẫu, diễn viên cạnh tranh nhau gắt gao để lọt vào "mắt xanh" của các nhà sản xuất là điều không lạ. Thế nhưng, điều này lại không đúng với " người mẫu nấm lùn" Yamamoto Maika. Chẳng cần phải cạnh tranh với ai, "người mẫu nấm lùn" Nhật Bản cũng nhận được hàng tá lời mời đóng quảng cáo, làm đại diện cho các thương hiệu thời trang có tiếng tại xứ sở hoa anh đào. Biệt danh "người mẫu nấm lùn" của Yamamoto Maika xuất phát từ việc cô nàng sở hữu chiều cao 1m55, khá khiêm tốn so với mặt bằng chung trong nghề. Bù lại, cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và thần thái cực đỉnh. Nhiều người từng hợp tác với Yamamoto Maika cho biết cách làm việc của cô vô cùng chuyên nghiệp. Không chỉ làm người mẫu, "ngôi sao sáng" của làng giải trí Nhật Bản còn được biết đến với vai trò diễn viên. Cô nàng ra mắt công chúng từ năm 2011 và có loạt thành tích vô cùng ấn tượng. Năm 2015, Yamamoto Maika có vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Lớp học ám sát", chuyển thể từ truyện tranh của Yūsei Matsui. Loạt phim đình đám mà "người mẫu nấm lùn" Nhật Bản tham gia gồm có: Cherry Blossom Memories, The Magnificent Nine, After the Rain, Teen Bride... Yamamoto Maika cũng từng ghi dấu ấn khi được ấn định vào vai “nữ hoàng chửi thề” Geum-Ok trong tác phẩm remake từ Sunny (bộ phim học đường đình đám của Hàn Quốc, từng được Việt Nam làm lại dưới cái tên "Tháng năm rực rỡ") Trang cá nhân của mẫu nữ xinh đẹp Nhật Bản hiện sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi. Không chỉ tại xứ sở hoa anh đào, cô có rất nhiều fans tại các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc,... Tạp chí tuổi teen đình đám của xứ sở hoa anh đào là Nicola từng phải săn đón để được Yamamoto Maika kí hợp đồng làm người mẫu độc quyền. Tần suất xuất hiện trên trang bìa tạp chí và các ấn phẩm thời trang của mẫu nữ sinh năm 1997 khiến nhiều người trong nghề phải ghen tỵ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Maika Yamamoto at LINE - Nguồn: Youtube

