Cao mét bẻ đôi, nữ MC Nhật Bản vẫn trở thành người mẫu hút hồn

Minami Tanaka là một nữ MC Nhật Bản có tiếng. Cô từng làm việc tại đài TBS và được mệnh danh là nữ thần của kênh truyền hình này. Tuy nhiên đến năm 2014, cô bất ngờ tuyên bố nghỉ việc để trở thành một phát thanh viên tự do. Nữ MC người Nhật sinh năm 1986, cô sinh ra ở Mỹ, sau đó được bố mẹ đưa về Nhật. Khi lên tiểu học, Minami Tanaka chuyển tới London, Anh sinh sống và sau đó tiếp tục tới San Francisco. Mãi sau này cô nàng mới trở về quê hương học tập và làm việc. Trước khi trở thành nữ MC, cô nàng từng theo học khoa Văn học Anh của ĐH Aoyama Gakuin. Đối với một người sống tại xứ cờ hoa từ nhỏ thì việc trở thành sinh viên tiêu biểu của khoa Văn học Anh là điều không hề khó khăn. Sau khi giã từ sự nghiệp MC, Minami Tanaka đầu quân cho một công ty giải trí tại Nhật và bắt đầu thử sức với nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, MC cho chương trình tin tức của Tokyo MX, diễn viên,.... Mặc dù chỉ cao vỏn vẹn 1m53 nhưng cô nàng lại cực thành công khi trở thành người mẫu bởi khuôn mặt xinh đẹp, tạo dáng chuyên nghiệp và phong cách ăn mặc tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Rất nhiều tạp chí lớn săn đón để có được cái gật đầu đồng ý của Minami Tanaka như Weekly Playboy, Big Comic Spirits, Beautiful Lady & Television... Có lợi thế về ngoại hình nên cựu MC Nhật Bản cũng được nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm mời đóng quảng cáo, trở thành gương mặt đại diện. Minami Tanaka cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích tại xứ sở hoa anh đào như Kodomo Keisatsu, Fuyu no Sakura, Papadol!... Mặc dù đã 34 tuổi nhưng nữ MC người Nhật vẫn sở hữu nhan sắc như vừa chạm ngưỡng 20 cùng số đo 3 vòng bốc lửa. Hiện tại, Tanaka đang sở hữu 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Xem thêm clip: Tanaka Minami - Sugar Song and Bitter Step - Nguồn: Youtube

