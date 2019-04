Du khách nước ngoài mặc nội y, phơi nắng "ngả ngớn" tại sân bay Nội Bài

Trưa 19/4, trên MXH lan truyền hình ảnh nhóm du khách nước ngoài nằm vạ vật trên vỉa hè, đường dẫn vào sân bay Nội Bài, Hà Nội khiến nhiều người chướng mắt. Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh về nhóm du khách nước ngoài phơi nắng phản cảm đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ và không ít người thả biểu tượng mặt buồn trước những hình ảnh phản cảm này. Theo thông tin được đăng tải trên MXH, những hình ảnh về nhóm du khách nước ngoài phản cảm này được một CĐM tình cờ ghi lại vào trưa cùng ngày, tại khu vực gần sảnh khách đến thuộc Nhà ga T2 (sân bay Quốc tế Nội Bài). Những hình ảnh vừa được chia sẻ cho thấy nhóm du gồm 4 nam thanh niên. Cả 4 người đều cởi trần, mặc quần đùi, vô tư nằm ngay trên dải phân cách bằng bê tông bên trong khuôn viên sân bay. Những chiếc ba lô hành lý to kềnh càng mang theo được nhóm du khách này dùng làm gối, sau đó cả nhóm cứ thế nằm "phơi nắng" giữa lúc nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới trên 40 độ C. Chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều ý kiến khác nhau đã được cư dân mạng đưa ra, trong đó không ít người cho rằng đây là một hành động "dại dột" có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tạo ấn tượng không mấy đẹp nơi đông người qua lại. Trước đó, CĐM ghi nhận hình ảnh về cặp đôi du khách nước ngoài cũng phơi nắng phản cảm ngay trên bãi cỏ khu vực hồ Gươm. Sau khi sự việc 2 du khách nước ngoài phơi nắng diễn ra, lực lượng an ninh khu vực đã tới nhắc nhở hành động "kém sang" của các du khách nước ngoài này và yêu cầu họ mặc quần áo. Trước đó, việc các khách du lịch ăn mặc phản cảm khi tới du lịch Việt Nam, đặc biệt là những địa điểm chùa chiền đã được đưa ra bàn tán. Đa phần các dân mạng cho rằng "nhập gia, tùy tục" nên đưa ra một thông báo chung trước các điểm du lịch đối với các khách nước ngoài để họ ăn mặc cho kín đáo trước khi vào tham quan. Hai nữ du khách nước ngoài thản nhiên mặc bikini ‘tắm nắng’ bên Hồ Gươm - Nguồn: @youtube

