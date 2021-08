Drama Jack và Thiên An, netizen “triệu hồi” Quang Hải vì điều này

Mới đây, cộng đồng mạng rần rần với drama nam ca sĩ Jack có con với hot girl Thiên An, tuy nhiên anh chàng bị một cô gái khác tố "bắt cá hai tay". Dù sự thật chưa được kiểm chứng nhưng có một số hình ảnh liên quan đến drama của Jack và Thiên An đã khiến cho fans của Jack phải giật mình về thần tượng. Giữa lúc cư dân mạng còn chưa kịp hóng hết chuyện, mới đây netizen lại tiếp tục phát hiện ra sự liên quan đầy thú vị giữa Jack và Quang Hải trong chuyện tình cảm của mình. Một sự trùng hợp thú vị khi Jack sinh vào ngày 12/4/1997, ngôi sao bóng đá Việt Nam Quang Hải cũng sinh vào ngày 12/4/1997. Đây là thông tin mà chính Văn Toàn tiết lộ từ khoảnh khắc họ chụp ảnh cùng nhau vào năm 2020. Giống với Jack, vào hồi cuối tháng 6 năm ngoái chuyện tình cảm ồn ào của Quang Hải bất ngờ bị lộ ra khi tài khoản Facebook của anh bị hack. Một loạt tinh nhắn "nhạy cảm" được tung ra khiến cho fans bị sốc nặng với thần tượng của mình. Nội dung của những tin nhắn cho thấy Quang Hải có dấu hiệu "bắt cá nhiều tay", thậm chí là "săn" các cô gái bấm "like" ảnh hay kết bạn với anh qua mạng xã hội. Đáng chú ý, thời điểm đó Quang Hải vẫn đang hạnh phúc bên bạn gái Huỳnh Anh, đoạn tin nhắn bị rò rỉ đã khiến người hâm mộ thực sự "choáng" với Quang Hải, cũng từ đó mà nhiều người gọi anh là "trai hư" của làng bóng đá Việt Nam. Mặc dù hiện tại chàng cầu thủ đang không có mối tình công khai chính thức nào, nhưng chuyện tình yêu của Quang Hải cũng luôn là chủ đề cho cộng đồng mạng. Quang Hải yêu rất nhiều và chia tay cũng nhanh chóng với nhiều hot girl. Đây chính là điểm trừ lớn nhất của Quang Hải trong thời gian qua. Đây cũng chính là lý do mà hiện tại cư dân mạng nhanh chóng réo tên Quang Hải vào drama "bắt cá nhiều tay" của Jack. Cặp bạn thân này đã có những cuộc tình thực sự khá giống với nhiều tình tiết khiến fans phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hiện tại, drama của Jack đang trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết, đặc biệt với hàng loạt tình tiết và nhân vật mới liên tục xuất hiện. Ảnh: Tổng hợp

