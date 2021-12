Đốt nến thơm trong phòng, cô gái nhận hậu quả làm netizen "đứng hình"

Thời gian gần đây, nến thơm được rất nhiều bạn nữ yêu thích, sử dụng bởi mùi hương diụ dàng và giúp họ thư giãn, ngủ ngon giấc. Tuy nhiên đôi khi thói quen đó lại dẫn đến xui xẻo, nhận cái kết khá đắng. Mới đây trên một hội nhóm review, bạn nữ có tên T.L. đã "cay đắng" kể lại sự việc kinh hoàng vừa xảy ra do đốt nến thơm, thu hút sự tương tác rất lớn. Chẳng là vì đam mê nến thơm, cô nàng mua nhiều và có thói quen đốt trong phòng. Sáng sớm hôm xảy ra chuyện, như bao ngày T.L. lại đốt nến rồi đi làm. Bình thường sẽ là em gái ở nhà tắt hộ, vậy nhưng chẳng rõ "ma xui quỷ hờn" thế nào hôm đó lại quên, bỏ xuống dưới nhà để ăn sáng. Đột nhiên ngửi thấy mùi khét lẹt, cô bé mới hất hải chạy lên thì sững sờ với khung cảnh trước mặt. Một phần bàn trang điểm và rất nhiều đồ đạc ở trên đã cháy đen xì, gương bị nứt, chạm vào là có thể rơi từng mảnh. Rèm cửa trên cao và tường nhà cũng ngả dần sang đen vì bị ám khói. Chưa dừng lại ở đó, cô em gái có màn xử lý hết hồn, đổ nước vào chiếc nến thơm đang bốc khóc lớn khiến nó nổ đùng. Trong cái rủi cũng có cái may, không ai bị thương sau vụ hoả hoạn. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người mê dùng nến thơm, chỉ nên đốt tầm 20 phút rồi tắt là đã có được mùi thơm vừa đủ và còn an toàn cho bản thân. Sau ít tiếng đăng tải, dòng chia sẻ của T.L. đã thu hút tới gần 10.000 nghìn yêu thích và 5000 bình luận. Phần lớn dân mạng đều giật mình trước sự nguy hiểm của nến thơm, bên cạnh đó có không ít người phải gật gù công nhận là bản thân cũng mắc phải lỗi là đốt quá lâu. "Trời ơi chưa bao giờ nghĩ nến thơm nó mà cháy kinh khủng vậy luôn á", "Sợ thật mình toàn đốt lâu xong cứ kệ nó chay, bây giờ cẩn thận hơn mới được" hay "Nhìn sợ thế, thôi chuyển sang dùng đèn đốt nến thơm thay vì đốt trực tiếp như này"... là những bình luận dân mạng để lại dưới bài viết của T.L Bên cạnh việc đốt trực tiếp, thời gian gần đây nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra cách đốt nến thơm bằng đèn nhiệt để lấy tinh dầu.

