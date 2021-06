Đội tuyển Việt Nam và hành trình lịch sử tới vòng loại cuối World Cup

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận đấu với đại kình địch Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình tối ngày 5/9/2019. Sau 90 giằng co trên SVĐ Mỹ Đình, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và Thái Lan phải chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của mình bằng trận đấu với Malaysia vào tối ngày 10/10/2019. Bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải ở phút 40', đội tuyển Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Malaysia và có trong tay 4 điểm sau 2 lượt trận. Sau 2 trận đấu được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo có trận làm khách đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 trên sân của Indonesia. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội tuyển Việt Nam thể hiện phong độ hủy diệt và vượt qua chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1 bằng những bàn thắng của Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh. UAE là đối thủ mạnh nhất tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp đón đội bóng Tây Á vào ngày 14/11 trên sân nhà Mỹ Đình. Bằng bàn thắng ở phút 44' của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua UAE và độc chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Ngày 19/11, đội tuyển Việt Nam có trận tái đấu với Thái Lan ở trận lượt về. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đến với sân Thammasat với quyết tâm cao để có 3 điểm tiếp tục dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup. Tuy nhiên, cũng giống như trận đấu trên sân Mỹ Đình, Thái Lan và Việt Nam phải chia điểm. Nhưng điều quan trọng nhất đó là các học trò HLV Park Hang Seo vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau 5 lượt trận. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các đội tại bảng G phải tới UAE để thi đấu tập trung. Tại Dubai, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu hành trình kiếm vé tới vòng loại cuối cùng World Cup của mình bằng trận đấu lượt về với Indonesia. Trước một Indonesia đã hết hi vọng khi chưa có điểm nào, đội tuyển Việt Nam dễ dàng có 4 bàn thắng vào lưới đối thủ bằng những pha lập công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. Qua đó tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng của mình dù đằng sau UAE, Thái Lan và Malaysia bám đuổi gắt gao. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào tối 11/6/2020 được coi là trận đấu bản lề để đoàn quân của HLV Park Hang Seo nghĩ tới tấm vé đi tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trước một Malaysia có cơ số các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam đã có nhận đấu nhọc nhằn và hạ nhẹ đối thủ với tỷ số 2-1 bằng những pha lập công của Tiến Linh và đội trưởng Quế Ngọc Hải. Sau chiến thắng trước Malaysia cộng thêm sự ủng hộ của các bảng đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với UAE với tinh thần thoải mái khi gần như chắc chắn đã có tấm vé vào vòng loại cuối. Trước đối thủ mạnh như UAE, đội tuyển Việt Nam đã để đối thủ nhanh chóng có 3 bàn thắng. Nhưng sau đó, bằng nghị lực các học trò HLV Park Hang Seo đã có 2 bàn gỡ và kết thúc trận đấu với tỷ số thua 2-3. Nhưng trận thua này không ảnh hưởng tới tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á của đoàn quân đỏ. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

