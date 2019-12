Đội hình U22 Việt Nam chung kết SEA Game: Canh bạc tất tay của thầy Park

Vị trí thủ môn có lẽ không còn là nơi mà HLV Park Hang-seo phải đau đầu nữa. Sau khi cản phá thành công quả penalty cuối trận bán kết với U22 Campuchia, Văn Toản chắc chắn đã rũ bỏ hoàn toàn tâm lý nặng nề khi mắc sai lầm ở trận đấu với Thái Lan. Anh chắc chắn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của U22 Việt Nam. Bộ ba trung vệ của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không thể thiếu cái tên Nguyễn Thành Chung. Cầu thủ Hà Nội FC thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự và xuất sắc trong những lần lên tham gia tấn công. Để gia cố chắc chắn cho bộ 3 trung vệ, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ để Văn Hậu xuất phát ở cạnh Thành Chung. Tấn Sinh trở lại, mang đến sự chắc chắn trong đội hình đội tuyển U22 Việt Nam bên cạnh Thành Chung và Văn Hậu. Bên cánh đối diện, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng Trọng Hoàng như thường lệ. Nhiệm vụ của đôi cánh trong trận chung kết là cực kỳ quan trọng bởi Indonesia tấn công biên rất tốt. Bên hành lang trái sẽ là Thanh Thịnh, cầu thủ thi đấu ấn tượng với khả năng công thủ toàn diện, pha để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền cho Campuchia chỉ là tai nạn và sẽ không ảnh hướng đến màn trình diễn của anh. Có lẽ HLV Park Hang-seo đặt sự an toàn lên hàng đầu trong trận đấu mang tính quyết định màu sắc huy chương nên Đức Chiến sẽ là đối tác chiến lược mang đến chất sắt cho tuyến giữa U22 Việt Nam. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Đỗ Hùng Dũng hiển nhiên là sự lựa chọn số 1 của U22 Việt Nam. Chơi thấp hơn 1 chút so với cặp tiền đạo là Triệu Việt Hưng người lãnh nhiệm vụ kết nối hàng tiền vệ với tuyến trên, chia lửa với Hùng Dũng trong nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của cả đội. Anh chính là người đã ghi bàn kết liễu U22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games 2019. Trên hàng công, rất có thể Đức Chinh tiếp tục ra sân ngay từ đầu. Sau khi bị đau ở trận bán kết, Tiến Linh được xác nhận anh vẫn có thể tham gia trận chung kết SEA Games 30. Việc ông Park Hang-seo sử dụng cả Đức Chinh và Tiến Linh ở đội hình xuất phát trận gặp Campuchia chắc chắn không đơn giản là một sự thử nghiệm. Clip U22 Việt Nam chúc mừng ĐT Nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30 - Nguồn: Next Sports

Vị trí thủ môn có lẽ không còn là nơi mà HLV Park Hang-seo phải đau đầu nữa. Sau khi cản phá thành công quả penalty cuối trận bán kết với U22 Campuchia, Văn Toản chắc chắn đã rũ bỏ hoàn toàn tâm lý nặng nề khi mắc sai lầm ở trận đấu với Thái Lan. Anh chắc chắn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của U22 Việt Nam. Bộ ba trung vệ của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không thể thiếu cái tên Nguyễn Thành Chung. Cầu thủ Hà Nội FC thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự và xuất sắc trong những lần lên tham gia tấn công. Để gia cố chắc chắn cho bộ 3 trung vệ, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ để Văn Hậu xuất phát ở cạnh Thành Chung. Tấn Sinh trở lại, mang đến sự chắc chắn trong đội hình đội tuyển U22 Việt Nam bên cạnh Thành Chung và Văn Hậu. Bên cánh đối diện, HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng Trọng Hoàng như thường lệ. Nhiệm vụ của đôi cánh trong trận chung kết là cực kỳ quan trọng bởi Indonesia tấn công biên rất tốt. Bên hành lang trái sẽ là Thanh Thịnh, cầu thủ thi đấu ấn tượng với khả năng công thủ toàn diện, pha để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền cho Campuchia chỉ là tai nạn và sẽ không ảnh hướng đến màn trình diễn của anh. Có lẽ HLV Park Hang-seo đặt sự an toàn lên hàng đầu trong trận đấu mang tính quyết định màu sắc huy chương nên Đức Chiến sẽ là đối tác chiến lược mang đến chất sắt cho tuyến giữa U22 Việt Nam. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Đỗ Hùng Dũng hiển nhiên là sự lựa chọn số 1 của U22 Việt Nam. Chơi thấp hơn 1 chút so với cặp tiền đạo là Triệu Việt Hưng người lãnh nhiệm vụ kết nối hàng tiền vệ với tuyến trên, chia lửa với Hùng Dũng trong nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của cả đội. Anh chính là người đã ghi bàn kết liễu U22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games 2019. Trên hàng công, rất có thể Đức Chinh tiếp tục ra sân ngay từ đầu. Sau khi bị đau ở trận bán kết, Tiến Linh được xác nhận anh vẫn có thể tham gia trận chung kết SEA Games 30. Việc ông Park Hang-seo sử dụng cả Đức Chinh và Tiến Linh ở đội hình xuất phát trận gặp Campuchia chắc chắn không đơn giản là một sự thử nghiệm. Clip U22 Việt Nam chúc mừng ĐT Nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30 - Nguồn: Next Sports