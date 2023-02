Độc lạ màn rước dâu bằng máy xúc của chú rể Nghệ An

Mới đây trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh rước dâu "có một không hai" bằng chiếc xe hoa đặc biệt của cặp đôi trẻ, hình ảnh nhận được nhiều sự chú ý và lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Ảnh: Nghệ An Theo đó, chú rể trong bộ vest lịch thiệp điều khiển máy xúc được trang trí bằng khăn voan, hoa tươi và bóng bay màu hồng đến nhà gái để rước cô dâu về dinh trong đám cưới của mình. Ảnh: Nghệ An Không rước dâu bằng xe ô tô như truyền thống, chú rể này quyết định biến máy xúc thành chiếc xe hoa độc đáo. Ảnh: Studio Dương Trại Gáo Màn rước dâu độc lạ của chú rể xứ Nghệ thu hút nhiều người đến xem. Ảnh: Studio Dương Trại Gáo Họ dùng điện thoại quay lại cảnh rước dâu bằng máy xúc của cặp đôi này và đăng tải lên mạng xã hội. Vì vậy, câu chuyện càng được lan tỏa rộng rãi, nhiều bình luận chúc mừng. Ảnh: Studio Dương Trại Gáo Màn rước dâu độc lạ của chú rể Nghệ An nhận về lượng tương tác lớn, thu hút bình luận tích cực. Ảnh: Studio Dương Trại Gáo Được biết, chiếc xe dâu đặc biệt này là của chú rể Hoàng Tình (31 tuổi, trú xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: Studio Dương Trại Gáo Trước đó ở Nghệ An cũng xuất hiện đám cưới rước dâu bằng hàng chục máy xúc. Ảnh: Infonet Những chiếc máy xúc được trang trí thêm bóng bay, dán thêm chữ song hỷ khiến đám cưới của cô dâu, chú rể thêm nhiều kỷ niệm. Ảnh: Infonet Chú rể đã dùng đoàn xe gồm hằng chục chiếc máy xúc nối đuôi nhau để rước nàng về dinh khiến cư dân mạng thích thú. Ảnh: Infonet Nhìn những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đưa dâu về nhà chồng trên những chiếc máy xúc ai nấy đều tỏ ra thích thú và không quên gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới đôi trẻ. Ảnh: Infonet

