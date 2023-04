Đoàn Văn Hậu chứng tỏ tình yêu với bạn gái top 10 Hoa hậu

Ít giờ trước, mạng xã hội đã lan truyền khoảnh khắc của Đoàn Văn Hậu ứng xử với fan nữ. Cụ thể khi một cô gái tìm đến chàng cầu thủ Thái Bình xin quay clip chụp hình, anh đã đồng ý. Thế nhưng, ngay lúc đối phương giơ tay tỏ ý muốn tạo dáng hình trái tim với anh thì hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã từ chối hành động này, quyết không ghép trái tim. Để fan nữ không bị quê và khó xử, Đoàn Văn Hậu đã nắm tay và chạm vào nửa hình trái tim của fan nữ, tay còn lại vẫn tự “bắn tim” dành cho cô gái. Ở phần bình luận, ai nấy đều khen ngợi và đồng tình với cách ứng xử của nam cầu thủ. Vì anh đã có bạn gái nên phải hạn chế hành động gây hiểu lầm. Một phần để Doãn Hải My không lo lắng và mặt khác lại không mất lòng fan. Doãn Hải My từng được hỏi: "Nếu một bạn nữ nhắn tin có ý ve vãn người mình yêu thì sao?". Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đáp: "Thì em mặc kệ, ngồi yên và quan sát xem người yêu em có phản ứng như nào. Một là em có nửa kia tuyệt vời. Hai, em loại được một người kém cỏi ra khỏi cuộc sống của em. Cả hai trường hợp em đều là người có lợi, yên tâm". Sở dĩ cô tự tin như thế cũng là nhờ sự khéo léo trong ứng xử của Đoàn Văn Hậu. Hình ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ngọt ngào ngoài đời thường. Là "bóng hồng" bên cạnh nam cầu thủ nổi tiếng, không ít lần người đẹp phải chịu sự áp lực từ công chúng sau mỗi lần Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong các trận bóng đá ở trên sân cỏ. Đứng trước ồn ào của bạn trai, Doãn Hải My đều lựa chọn im lặng và tiếp tục đồng hành với "nửa kia" như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cặp My - Hậu dính nghi vấn hẹn hò từ 2 năm trước khi hot girl Hà thành tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Trở về sau cuộc thi, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp dính như sam ở không ít các sự kiện. Và phải tới ngày 15/8 vừa qua, Văn Hậu mới xả loạt hình tình tứ của mình bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ.

