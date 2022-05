Đoàn Văn Hậu chạm mặt tình cũ, thái độ người trong cuộc ra sao?

Tối 10/5, Hà Đức Chinh tổ chức đám cưới với Mai Hà Trang tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Tại đây đã quy tụ nhiều cái tên đình đám trong làng bóng đá như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Văn Thanh, trung vệ Bùi Tiến Dũng,... Gây chú ý trong đám cưới là màn "chạm trán" của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ là Hoàng Anh Ốc. Cũng tại đám cưới này bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My cũng xuất hiện, hai cô gái đều chụp ảnh cùng cô dâu nhưng không chung khung hình. Dù không chụp ảnh chung song cùng thời điểm, hai cô nàng đều được bắt gặp có mặt tại đám cưới và chụp ảnh thân thiết với cô dâu - chú rể. Tình cũ Văn Hậu diện chiếc váy màu đen quyến rũ, nhan sắc vẫn xinh đẹp như xưa. Trước đó, tại đám cưới Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên Đoàn Văn Hậu với tình cũ Nguyễn Hoàng Anh (Hoàng Anh Ốc) cũng từng ''chạm mặt'' nhau. Khi đó Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ngồi chung mâm, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Trong khi Hoàng Anh Ốc ngồi cách mâm bạn trai cũ một bàn. Khoảng cách hai bàn không phải quá xa, tuy nhiên hai người lại ngồi quay lưng vào nhau. Ở phía ngược lại, Hoàng Anh Ốc cũng đến dự đám cưới nhưng cô nàng và Văn Hậu đúng kiểu "người dưng ngược lối". Bạn gái cũ chân sút Thái Bình đi cùng một số người bạn chung khác với cô dâu Tố Uyên. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu công khai tình tứ khi chụp hình cùng cô dâu - chú rể trong lần "chạm trán" với tình cũ này. Đoàn Văn Hậu và Hoàng Anh ỐC từng có thời gian dài hẹn hò. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2018, nhưng đã chia tay trong thời gian Văn Hậu xuất ngoại sang Hà Lan thi đấu cho CLB SC Heerenveen. Thời gian qua, Văn Hậu được cho bí mật hẹn hò cùng Doãn Hải My. Cặp đôi thường xuyên để lộ ''hint" yêu đương nhưng người trong cuộc chưa từng lên tiếng về chuyện này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Tối 10/5, Hà Đức Chinh tổ chức đám cưới với Mai Hà Trang tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Tại đây đã quy tụ nhiều cái tên đình đám trong làng bóng đá như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Văn Thanh, trung vệ Bùi Tiến Dũng,... Gây chú ý trong đám cưới là màn "chạm trán" của Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ là Hoàng Anh Ốc. Cũng tại đám cưới này bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My cũng xuất hiện, hai cô gái đều chụp ảnh cùng cô dâu nhưng không chung khung hình. Dù không chụp ảnh chung song cùng thời điểm, hai cô nàng đều được bắt gặp có mặt tại đám cưới và chụp ảnh thân thiết với cô dâu - chú rể. Tình cũ Văn Hậu diện chiếc váy màu đen quyến rũ, nhan sắc vẫn xinh đẹp như xưa. Trước đó, tại đám cưới Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên Đoàn Văn Hậu với tình cũ Nguyễn Hoàng Anh (Hoàng Anh Ốc) cũng từng ''chạm mặt'' nhau. Khi đó Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ngồi chung mâm, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Trong khi Hoàng Anh Ốc ngồi cách mâm bạn trai cũ một bàn. Khoảng cách hai bàn không phải quá xa, tuy nhiên hai người lại ngồi quay lưng vào nhau. Ở phía ngược lại, Hoàng Anh Ốc cũng đến dự đám cưới nhưng cô nàng và Văn Hậu đúng kiểu "người dưng ngược lối". Bạn gái cũ chân sút Thái Bình đi cùng một số người bạn chung khác với cô dâu Tố Uyên. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu công khai tình tứ khi chụp hình cùng cô dâu - chú rể trong lần "chạm trán" với tình cũ này. Đoàn Văn Hậu và Hoàng Anh ỐC từng có thời gian dài hẹn hò. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2018, nhưng đã chia tay trong thời gian Văn Hậu xuất ngoại sang Hà Lan thi đấu cho CLB SC Heerenveen. Thời gian qua, Văn Hậu được cho bí mật hẹn hò cùng Doãn Hải My. Cặp đôi thường xuyên để lộ ''hint" yêu đương nhưng người trong cuộc chưa từng lên tiếng về chuyện này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News