Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ hanbok của Hàn Quốc

Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My vừa cập nhật loạt ảnh "hóa thân" thành gái Hàn khi diện trang phục truyền thống của xứ kim chi, khoe nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào. Trong trang phục hanbok màu hồng phấn nhẹ nhàng, cô nàng tựa như một nàng tiểu thư của nhà quan lại xưa trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Hải My lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên đường nét thanh tú, xinh xắn. Nhiều người cũng tinh ý nhận ra tấm ảnh check-in tại cung điện này đã được Hải My "nhá hàng" trên story cách đây hơn nửa tháng. Nhiều người đã dành sự ngợi khen cho nhan sắc này: "Trông như nàng công chúa đang đi vi hành vậy", "đúng là gái 1 con trông mòn con mắt", "xinh vậy người gì đâu mặc cái gì cũng xinh đẹp ngút ngàn". Dù mới sinh em bé, đang phải chăm con nhưng vợ Văn Hậu đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô nàng luôn xinh đẹp mỗi khi xuất hiện. Tranh thủ chuyến đi Hàn Quốc để trị liệu lần này, Đoàn Văn Hậu cùng bà xã đã dạo phố, check-in nhiều địa điểm nổi tiếng. Văn Hậu và Hải My cùng đi Hàn Quốc nhưng mục đích chính của chuyến đi không phải đi chơi, vì vậy nàng WAGs không lên đồ cầu kì mà chỉ diện trang phục năng động, đơn giản. Cặp đôi cũng vừa kỷ niệm 1 năm về chung nhà cách đây 1 tuần. Sau một năm chung sống, họ đã chào đón con trai đầu lòng ngoan ngoãn, đáng yêu và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)

