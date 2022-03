Đoàn Di Băng lần đầu hé lộ về gia cảnh, netizen ngã ngửa

Đoàn Di Băng là cái tên nhận về rất nhiều quan tâm trên mạng xã hội thời gian qua. Ngoài gây bão với cuộc sống sang chảnh, nữ đại gia quận 7 nhiều lần làm dân tình tròn mắt khi khoe việc báo hiếu cha mẹ. Sau khi biếu căn biệt thự rộng thênh thang, nữ đại gia quận 7 cũng chẳng "ngán" khi tậu chiếc đồng hồ trị giá cả trăm triệu tặng phụ huynh trong ngày sinh nhật. Chứng kiến những màn chơi lớn ấy, ai cũng nghĩ Đoàn Di Băng xuất thân trong gia đình giàu có cơ. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Theo đó, trong một tâm sự mới đây, Di Băng kể căn nhà của mình xây trên một địa điểm từng là bãi rác. Và cả gia đình có cơ hội "đổi đời" khi bố Di Băng nhặt được vàng trong một lần chạy xe trên đường. Di Băng từng chia sẻ: "Ba mẹ Băng làm nghề vá yên xe. Cả gia đình sống trong ngôi nhà được xây trên mảnh đất mà trước đó là một bãi rác. Miếng đất ấy có được là nhờ ba chạy xe ngoài đường và lượm được 1 cái bịch chứa vài chỉ vàng trong đó. Căn nhà đơn sơ đắp bằng sình được dựng lên nhờ may mắn trời cho như thế". Để phụ giúp bố mẹ công việc nhà, Di Băng còn kể hồi nhỏ từng bị té giếng khi đi gánh nước. Cụ thể, ngày xưa để có nước dùng cho gia đình, mỗi ngày Di Băng và mẹ đều phải ra ngoài gánh nước đổ đầy thùng. Trong một lần không may, cựu ca sĩ đã bị trượt chân ngã. Chính bởi xuất thân ấy mà khi kết hôn với đại gia bất động sản Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng đã phải chịu không ít lời xì xào. Cô bị mang tiếng "lấy chồng vì tiền". Nhưng Di Băng cho hay, lúc lấy Quốc Vũ gần như ông xã trong tay chưa có gì. Sản nghiệp hiện tại là do hai vợ chồng cùng nhau nỗ lực xây dựng. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Yan News

