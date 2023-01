Đoàn Di Băng dọn nhà đón Tết, netizen tưởng lạc vào cung điện

Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng khoe ảnh cùng các con dọn nhà đón Tết. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người choáng ngợp đó là không gian nội thất của nhà "nữ đại gia quận 7". Trong khi chờ nhà thiết kế Thái Công xây dựng cho biệt phủ 400 tỷ, trước Tết Dương lịch, gia đình "nữ đại gia quận 7" đã chuyển đến ở một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp ở Sài Gòn. Ngó qua cách bài trí không gian đón Tết trong nhà, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe cận ảnh trang trí từng ngóc ngách. Cả không gian lấy tông đỏ, vàng và hồng làm chủ đạo. Cô đã sắm rất nhiều đào đông về trang trí trong nhà, hy vọng đầu năm gặp nhiều may mắn. Trước sảnh, Đoàn Di Băng bố trí rất nhiều những vật trang trí mang màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn. Một không gian khác trong nhà lấy tông vàng làm chủ đạo. Nhìn từng ảnh, dân mạng dự đoán Di Băng đã phải "rút hầu bao" cực lớn cho khoản mua các vật dụng trang trí. Khu vực cầu thang lên xuống và thang máy được đặc một bình hoa cỡ lớn. Thêm không gian khác với tông hồng làm chủ đạo. Chỉ cần dạo một vòng quanh nhà Di Băng, chắc chắn sẽ có cả "tá" bức ảnh sống ảo xịn sò. Cô còn chơi lớn mua hẳn một cành đào thế, mang đậm phong cách Tết của người miền Bắc. Ngoài sân cũng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Trước đó, Đoàn Di Băng từng khoe khung cảnh chợ Tết do chính cô set up ngay trước tòa biệt thự của mình để bạn bè đến check - in.

Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng khoe ảnh cùng các con dọn nhà đón Tết. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người choáng ngợp đó là không gian nội thất của nhà "nữ đại gia quận 7". Trong khi chờ nhà thiết kế Thái Công xây dựng cho biệt phủ 400 tỷ, trước Tết Dương lịch, gia đình "nữ đại gia quận 7" đã chuyển đến ở một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp ở Sài Gòn. Ngó qua cách bài trí không gian đón Tết trong nhà, Đoàn Di Băng gây choáng khi khoe cận ảnh trang trí từng ngóc ngách. Cả không gian lấy tông đỏ, vàng và hồng làm chủ đạo. Cô đã sắm rất nhiều đào đông về trang trí trong nhà, hy vọng đầu năm gặp nhiều may mắn. Trước sảnh, Đoàn Di Băng bố trí rất nhiều những vật trang trí mang màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn. Một không gian khác trong nhà lấy tông vàng làm chủ đạo. Nhìn từng ảnh, dân mạng dự đoán Di Băng đã phải "rút hầu bao" cực lớn cho khoản mua các vật dụng trang trí. Khu vực cầu thang lên xuống và thang máy được đặc một bình hoa cỡ lớn. Thêm không gian khác với tông hồng làm chủ đạo. Chỉ cần dạo một vòng quanh nhà Di Băng, chắc chắn sẽ có cả "tá" bức ảnh sống ảo xịn sò. Cô còn chơi lớn mua hẳn một cành đào thế, mang đậm phong cách Tết của người miền Bắc. Ngoài sân cũng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Trước đó, Đoàn Di Băng từng khoe khung cảnh chợ Tết do chính cô set up ngay trước tòa biệt thự của mình để bạn bè đến check - in.