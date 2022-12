Con gái nạp thẻ game hết tiền khủng, Đoàn Di Băng phản ứng gì?

Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng đã đăng tải clip về cuộc trò chuyện của mình với cô con gái đầu tên Hana. Theo "nữ đại gia quận 7", do Hana nạp thẻ game hết cả trăm triệu trong tài khoản của bố nên 2 mẹ con đã thẳng thắn nói về vấn đề này. Nhận lỗi về việc có bấm vào các đường link lạ khi chơi game, Hana cũng khẳng định không hề biết khi làm vậy bố mẹ sẽ bị mất tiền. Đoàn Di Băng cũng giải thích cho con gái về việc sẽ có rất nhiều loại game khi chơi phải nạp thẻ. Sau đó, 2 mẹ con nữ đại gia này thống nhất chuyện xóa tài khoản game ấy đi. Kết thúc cuộc trò chuyện với con, Đoàn Di Băng tiếp tục lên tiếng nhận lỗi về mình bởi vợ chồng cô đã không giải thích cho con gái từ đầu các vấn đề liên quan đến game. Băng Di cho hay sẽ không la mắng con nặng lời và tiết lộ loạt lý do gây chú ý phía sau. "Trước đó, anh Vũ có dùng ipad của Hana để trả tiền cho một số thứ đã mua. Tuy nhiên, sau khi giao dịch xong, anh Vũ không thoát tài khoản nên mới để xảy ra tình trạng như vậy. Đó là lỗi của người lớn. Mình cũng đã có giải thích cho con về việc chơi một số loại game cần phải nạp tiền và yêu cầu con lần sau cần chú ý hơn", vợ CEO Quốc Vũ nói. Lý giải về việc cho con dùng ipad sớm, đại gia quận 7 cho hay do cô bé học trường quốc tế, học tập, nộp bài,... đều sử dụng ipad là chính nên vợ chồng cô buộc phải mua thiết bị này về cho con dùng. Ngoài ra, Di Băng cũng bày tỏ thắc mắc, không hiểu vì lý do gì khi tài khoản của anh Nguyễn Quốc Vũ thực hiện cả trăm giao dịch trừ tiền nhưng không hề nhận được tin nhắn báo về điện thoại. Qua sự việc này, ngoài đúc rút kinh nghiệm cho bản thân, Di Băng cũng cảnh báo các bậc phụ huynh cần phải để ý khi các con sử dụng thiết bị điện tử. Chia sẻ mới đây của Di Băng lập tức nhận về sự quan tâm cực lớn.

