Đọ vẻ xinh đẹp của hotgirl Việt khi "bầu bí": Kẻ tám lạng người nửa cân

Ngọc Ánh (sinh năm 1996) là mẫu ảnh ở Hà Nội được ví như bản sao của Yoon Eun Hye vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái xuất chúng. Cô nàng kết hôn với chồng là Vũ Hoàng - 1 chủ shop thời trang và từng khiến dân tình bấn loạn bởi bộ ảnh cưới đẹp không kém gì diễn viên Hàn Quốc. Hot girl Việt này mới đây đã chào đón sự ra đời của thiên thần nhỏ có nickname là Xôi. Vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai nên may mắn trong quãng thời gian mang thai, Ngọc Ánh không bị lên cân nhiều. Loạt ảnh cô đăng tải còn khiến nhiều người trầm trồ vì nếu không nói ra, ít ai biết cô nàng đang bầu bí. Chỉ cần khéo léo dấu chiếc bụng với váy rộng hay áo sơmi over size là nhìn Ngọc Ánh vẫn chẳng khác gì lúc chưa có em bé. Chưa hết, cô nàng hot girl 9X này vẫn giữ được làn da mịn màng cùng nét mặt rạng rỡ, tươi tắn. Chỉ cần make up sương sương thôi là Ngọc Ánh đã đủ khẳng định những mệt mỏi lúc bầu bí không thể xô đổ nhan sắc cũng như thần thái vốn có của mình. Tháng 4 vừa rồi, 1 hot girl Việt khác là Trinh Phạm đã lên xe hoa với bạn trai 9 năm tên Thành. Trong đám cưới, cô nàng blogger đã rơi nước mắt vì xúc động và hạnh phúc. Mới đây, Trinh Phạm khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố vợ chồng cô sắp chào đón môt em bé. "First Mother's Day as a real mother (tạm dịch: "Ngày của mẹ" đầu tiên được làm một bà mẹ). Gia đình ta đã có thêm thành viên mới. Rất nhiều fan hâm mộ và bạn bè thân thiết như Kiên Hoàng, beauty blogger Hạnh Mai, Quách Ánh đã gửi lời chúc mừng đến Trinh Phạm khi hot girl Việt mang bầu. Bên cạnh lời chúc mừng, nhiều người cũng thấy vui lây khi thấy Trinh Phạm khoe ảnh rạng rỡ trong những tháng đầu thai kỳ. Hiện tại Trinh Phạm và chồng đang có chuyến du lịch ở Nhật Bản. Mai B (tên thật: Bế Hoàng Mai, 1991) là cô nàng người mẫu kiêm stylist có tiếng ở Hà Nội một thời. Mai B kết hôn vào tháng 4 vừa rồi và nhanh chóng thông báo có tin vui ngay sau đó. Mới đây, những hình ảnh của Mai B trong một chuyến đi nghỉ dưỡng khiến nhiều người phải trầm trồ vì dù đang có em bé, Mai B vẫn rất quyến rũ. Tấm ảnh cô nàng khoe "vòng eo 90" trong bộ bikini vẫn cực kì nóng bỏng. Ngoài ra, mặt mộc của Mai B cũng khiến các mẹ bỉm nào phải ghen tỵ vì làn da sáng khoẻ, căng mịn. Không hổ danh là stylist, phong cách thời trang khi mang bầu của Mai B chắc chắc không phải là những chiếc váy rộng thùng thình nhàm chán. Cô nàng vẫn có những cách mix&match rất thú vị như áo sơmi rộng với quần ôm hay váy sơmi oversize với bốt để thoải mái nhưng vẫn xinh xắn trong thời kì mang thai.

Ngọc Ánh (sinh năm 1996) là mẫu ảnh ở Hà Nội được ví như bản sao của Yoon Eun Hye vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái xuất chúng. Cô nàng kết hôn với chồng là Vũ Hoàng - 1 chủ shop thời trang và từng khiến dân tình bấn loạn bởi bộ ảnh cưới đẹp không kém gì diễn viên Hàn Quốc. Hot girl Việt này mới đây đã chào đón sự ra đời của thiên thần nhỏ có nickname là Xôi. Vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai nên may mắn trong quãng thời gian mang thai, Ngọc Ánh không bị lên cân nhiều. Loạt ảnh cô đăng tải còn khiến nhiều người trầm trồ vì nếu không nói ra, ít ai biết cô nàng đang bầu bí. Chỉ cần khéo léo dấu chiếc bụng với váy rộng hay áo sơmi over size là nhìn Ngọc Ánh vẫn chẳng khác gì lúc chưa có em bé. Chưa hết, cô nàng hot girl 9X này vẫn giữ được làn da mịn màng cùng nét mặt rạng rỡ, tươi tắn. Chỉ cần make up sương sương thôi là Ngọc Ánh đã đủ khẳng định những mệt mỏi lúc bầu bí không thể xô đổ nhan sắc cũng như thần thái vốn có của mình. Tháng 4 vừa rồi, 1 hot girl Việt khác là Trinh Phạm đã lên xe hoa với bạn trai 9 năm tên Thành. Trong đám cưới, cô nàng blogger đã rơi nước mắt vì xúc động và hạnh phúc. Mới đây, Trinh Phạm khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố vợ chồng cô sắp chào đón môt em bé. "First Mother's Day as a real mother (tạm dịch: "Ngày của mẹ" đầu tiên được làm một bà mẹ). Gia đình ta đã có thêm thành viên mới. Rất nhiều fan hâm mộ và bạn bè thân thiết như Kiên Hoàng, beauty blogger Hạnh Mai, Quách Ánh đã gửi lời chúc mừng đến Trinh Phạm khi hot girl Việt mang bầu . Bên cạnh lời chúc mừng, nhiều người cũng thấy vui lây khi thấy Trinh Phạm khoe ảnh rạng rỡ trong những tháng đầu thai kỳ. Hiện tại Trinh Phạm và chồng đang có chuyến du lịch ở Nhật Bản. Mai B (tên thật: Bế Hoàng Mai, 1991) là cô nàng người mẫu kiêm stylist có tiếng ở Hà Nội một thời. Mai B kết hôn vào tháng 4 vừa rồi và nhanh chóng thông báo có tin vui ngay sau đó. Mới đây, những hình ảnh của Mai B trong một chuyến đi nghỉ dưỡng khiến nhiều người phải trầm trồ vì dù đang có em bé, Mai B vẫn rất quyến rũ. Tấm ảnh cô nàng khoe "vòng eo 90" trong bộ bikini vẫn cực kì nóng bỏng. Ngoài ra, mặt mộc của Mai B cũng khiến các mẹ bỉm nào phải ghen tỵ vì làn da sáng khoẻ, căng mịn. Không hổ danh là stylist, phong cách thời trang khi mang bầu của Mai B chắc chắc không phải là những chiếc váy rộng thùng thình nhàm chán. Cô nàng vẫn có những cách mix&match rất thú vị như áo sơmi rộng với quần ôm hay váy sơmi oversize với bốt để thoải mái nhưng vẫn xinh xắn trong thời kì mang thai.