Đọ sắc vóc khi về nhà chồng của hai nàng WAG nổi tiếng

Mới đây, vợ chồng Bùi Tiến Dũng đã đưa con trai về Thanh Hóa thăm ông bà nội. Những khoảnh khắc của nàng WAG Tây khi ở nhà chồng gây chú ý. Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc vợ mẫu Tây Dianka Zakhidova đang chơi bóng chuyền hơi cùng với các cô, các bác trong xóm làm netizen thích thú. Người đẹp chọn trang phục đơn giản, không ngại đứng dưới trời nắng để chơi cùng mọi người. Trong những lần về quê chồng trước đó, Dianka cũng không ngại làm việc nhà. Cô ăn mặc thoải mái, gương mặt rạng rỡ khác xa sự sang chảnh và thần thái ngút ngàn trên sàn diễn. Một nàng dâu khác cũng gây chú ý khi về quê chồng sắp cưới là Doãn Hải My. Trước đây cô nhiều lần về thăm nhà Đoàn Văn Hậu ở Thái Bình. Khi về nhà bạn trai, Doãn Hải My sẵn sàng xắn tay vào làm việc nhà, rửa bát. Hình ảnh gần gũi và giản dị của Hải My khiến cư dân mạng rất thích thú và dành nhiều lời khen ngợi. Mỗi lần về quê bạn trai, Hải My thường chọn phong cách ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Nàng WAG còn biết cách ghi điểm trong mắt bố mẹ Văn Hậu bởi sự chăm chỉ, đảm đang. Ảnh: Tổng hợp

