Dở khóc dở cười ảnh quảng cáo khác xa với thực tế

Nhiều người thường nói, ảnh con gái trên mạng xã hội là thứ không thể tin nổi bởi lẽ trước khi đăng tải, cô gái nào cũng dùng qua 7749 app chỉnh sửa ảnh, thế nhưng, đó chẳng là gì với hình ảnh minh hoạ sản phẩm và thực tế. Xem xong ai cũng phải khóc thét. Nếu nhưng con gái, ra ngoài còn có công nghệ make up đỉnh cao vớt vát lại chút ít nhan sắc thì những khác biệt trong sản phẩm hình minh hoạ và thực tế là "vô phương cứu chữa". Thực tế khác xa hình ảnh minh hoạ là "vấn nạn" chung của tất cả các sản phẩm đóng gói, đồ hộp, đồ ăn nhanh,...bất kể đồ nội hay đồ ngoại. Không phải cứ bỏ nhiều tiền mua các loại thực phẩm ngoại là sẽ có một món ăn y như hình đâu nhé. Chiếc bánh bông lan với hình ảnh minh hoạ rất nhiều nhân kem, trông vô cùng ngon mắt, thế rồi thực tế thì nhân kem trứng đâu? Hay lại đi đóng phim "Mất tích" rồi? Choco-Pai khác với Chocopie nhé. Hình minh hoạ thì giống, tên có cách phát âm tương tự nhưng ruột thì khác hẳn. Thậm chí nhà sản xuất còn tiết kiệm đến nỗi tận dung luôn vỏ gói bim bim mực để làm bao bì chăng? Bánh cuốn kem ngon lành trên sản phẩm khác một trời một vực so với thực tế. Thậm chí đến màu vỏ bánh cũng chẳng giống luôn. Một cú lừa siêu to khổng lồ đến từ vị trí của nhà sản xuất thịt bò khô. Sản phẩm đúng là y hình nhưng mà đóng gói có vẻ hơi tiết kiệm. Lại một loại bánh giống chocopie nhưng lại là choco bans và không hề liên quan đến ảnh minh hoạ. Không biết do lỗi sản xuất hay gì mà trông chiếc bánh cứ như củ khoai tây chưa bóc vỏ thế kia? Kem thì giống y hình, tuy nhiên khi chụp ảnh minh hoạ, chú vịt đang vui vẻ còn khi được bóc vỏ, chú vịt lại đang buồn ngủ chăng? Xem thêm clip: Bật Khóc Với "Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa Cho Sản Phẩm" - Nguồn: Youtube

