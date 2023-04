Diện đồ hở hang đi siêu thị, du học sinh Úc nhận chỉ trích

Mới đây, một người đẹp tên là Dliarein, hiện tại đang là du học sinh ở Úc, gây chú ý với loạt clip đi siêu thị với bộ đồ bơi 1 mảnh kết hợp quần soóc, quần ống suông. Đa phần các thiết kế mà nữ du học sinh Úc này lựa chọn đều có điểm nhấn là chi tiết đan dây ở phía sau lưng. Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho vóc dáng của cô nàng thì cũng có không ít người cho rằng, với outfit hở bạo như vậy, người đẹp nên mix thêm áo sơ mi mỏng ở bên ngoài. Bên cạnh đó, áo tắm 2 mảnh hay đồ bơi 1 mảnh không thực sự phù hợp để mặc ở những nơi công cộng như đường phố, trung tâm thương mại, siêu thị,... vì chất liệu khá bí, khó thấm hút mồ hôi. Thay vào đó, nữ du học sinh Úc nên diện bodysuit vì có kiểu dáng đơn giản hơn, chất vải co giãn tốt, dễ mặc, dễ phối theo nhiều phong cách khác nhau. Trước đó, ở Tây Ban Nha, đảo Mallorca yêu cầu du khách không được mặc đồ bơi đi dạo trên đường, hoặc những chỗ tập trung đông người như thang máy, hay trung tâm thương mại. Còn thành phố Barcelona đã đưa ra mức phạt lên tới hơn 400 Euro nếu du khách mặc bikini hay nude ở những nơi không phải bãi biển. Nhiều lệnh cấm về trang phục được đưa ra đã gây lên khá nhiều tranh luận. Trên trang Tencent QQ, một chủ đề xoay quanh câu chuyện: Phái đẹp mặc tự do nơi công cộng? cũng thu hút sự quan tâm không kém... Một tài khoản mạng nêu quan điểm, không thể phủ nhận cách ăn vận của một số cô gái trẻ ngày nay khá bạo dạn nhưng những bình phẩm tiêu cực về một người phụ nữ thông qua quần áo là một hành vi kém văn minh, và cũng không ai có quyền tấn công tình dục phụ nữ chỉ vì cô ta ăn mặc hở. Thực tế, nhiều nơi trên thế giới, phong trào "my dress, my choice" đang được nhiều phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình với tư tưởng: tôi có quyền lựa chọn trang phục mình muốn, miễn là điều đó không vi phạm quyền lợi của người khác. "Đã đến lúc gạt bỏ những quan niệm khuôn mẫu, rập khuôn về phụ nữ", một ý kiến cho hay. Vấn đề "tự do ăn mặc" thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên MXH khi ngày càng có nhiều cô gái diện đồ táo bạo ở nơi công cộng. Ở Tây Ban Nha, đảo Mallorca và thành phố Barcelona đều cấm du khách mặc bikini ở những chỗ tập trung đông người, không phải là bãi biển.

