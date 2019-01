Điểm danh những streamer “một bước” đổi đời đình đám MXH

Uyên Pu là streamer xuất thân là 1 game thủ chuyên nghiệp và đạt thành tích cao. Không những vậy, cô nàng này sở hữu một thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy Cách đây không lâu, Uyên Pu đã khoe kênh Youtube cán mốc 1 triệu sub, đồng nghĩa với nút vàng. Sau đó để kết thúc 1 năm vô cùng thành công của mình, Uyên Pu chia sẻ cho mọi người về chiếc xế hộp đắt tiền mới mua, fanpage Facebook chính chủ có dấu tích xanh, và cô cũng khoe luôn người yêu mới và cuộc sống hạnh phúc của mình hiện tại. Ohsusu nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình quyến rũ mà còn vì cách nói chuyện vô cùng mạnh mẽ, cá tính. Ohsusu còn được nhiều người hâm mộ khi sở hữu kỹ năng thao tác game thuộc hàng thượng thừa, không thua kém bất kỳ một ai. Với màu tóc nổi bật, cô nàng streamer 9X này gây ấn tượng tuyệt đối mỗi khi xuất hiện. Sở hữu kênh Youtube hơn 2.400.000, MisThy có thể được xem là nữ streamer nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn được yêu thích vì cách nói chuyện, tương tác rất đáng yêu, phong cách chơi game của MisThy cũng không lẫn vào đâu được. Trong quá khứ, MisThy từng đảm nhiệm vị trí solo đường giữa trong The Queen Team, kỹ năng của cô được cả những game thủ nổi tiếng công nhận. Ngoài stream, chơi game, MisThy còn đang dần lấn sân showbiz, cô nàng tham gia rất nhiều chương trình truyền hình và nhận được rất nhiều tình cảm từ người xem, người hâm mộ. ViruSs có thể được xem là một trong những streamer đi đầu trong làng stream Việt. Với niềm đam mê mãnh liệt, anh chàng đã nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được thành công như ngày hôm nay Không chỉ stream, anh chàng đa tài này còn kiêm luôn cả nhạc sĩ với ca khúc đầu tay - "Thằng Điên" được rất nhiều người mến mộ. Anh chàng còn vừa được Facebook chọn làm đại sứ Facebook Gaming tại Việt Nam. Vì vậy không có gì lạ khi ViruSs nhận được rất nhiều tình cảm từ cộng đồng game thủ Việt Nam, kênh Youtube của anh cũng có gần 2.000.000 sub.

