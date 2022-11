Địa điểm check in gần Hà Nội như Châu Âu thu nhỏ

Bên cạnh những địa điểm check in nổi tiếng ở Ninh Bình thì Đan Viện Châu Sơn cũng là nơi khiến ai cũng phải trầm trồ bởi giống như Châu Âu thu nhỏ. Điểm check in Ninh Bình này cách thành phố Ninh Bình 35km, cách trung tâm Nho Quan 2km thuận tiện cho việc đi lại cũng như tham quan các địa điểm lân cận. Đây là một đan viện thuộc Dòng Xitô, tọa lạc tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, thanh cao, đậm chất tôn nghiêm, mặc dù được xây dựng khá lâu (năm 1939) nhưng Đan Viện Châu Sơn vẫn thu hút một lượng đông đảo khách du lịch đến tham quan. Đan viện Châu Sơn là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng ở Nình Bình mà đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc là mái vòm trắng cao 21m trong lòng thánh đường. Tham quan xung quanh, du khách sẽ bắt gặp những trang trí cầu kỳ với khối hòn non bộ, cây xanh, tượng điêu khắc tinh tế, tượng Thánh.,… Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm bãi trứng đá nhân tạo hay giếng đá ong. Nơi đây được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên “khu vườn cổ tích”. Khuôn viên xung quanh thánh đường vô cùng thoáng mát với những bãi cỏ xanh, hồ nước trong veo được trang trí hòn nam bộ. Nhiều du khách đến Đan Viện Châu Sơn thỏa thích sống ảo và cho ra đời những tấm ảnh đẹp lung linh ở bất kỳ góc nào. Với bức tranh thiên nhiên hài hòa và không khí lãng man, cổ kính, Đan Viện Châu Sơn thực sự là điểm nhấn hoàn hảo cho mảnh đất Ninh Bình. Ảnh: Halo Hà Nội

Bên cạnh những địa điểm check in nổi tiếng ở Ninh Bình thì Đan Viện Châu Sơn cũng là nơi khiến ai cũng phải trầm trồ bởi giống như Châu Âu thu nhỏ. Điểm check in Ninh Bình này cách thành phố Ninh Bình 35km, cách trung tâm Nho Quan 2km thuận tiện cho việc đi lại cũng như tham quan các địa điểm lân cận. Đây là một đan viện thuộc Dòng Xitô, tọa lạc tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, thanh cao, đậm chất tôn nghiêm, mặc dù được xây dựng khá lâu (năm 1939) nhưng Đan Viện Châu Sơn vẫn thu hút một lượng đông đảo khách du lịch đến tham quan. Đan viện Châu Sơn là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng ở Nình Bình mà đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc là mái vòm trắng cao 21m trong lòng thánh đường. Tham quan xung quanh, du khách sẽ bắt gặp những trang trí cầu kỳ với khối hòn non bộ, cây xanh, tượng điêu khắc tinh tế, tượng Thánh.,… Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm bãi trứng đá nhân tạo hay giếng đá ong. Nơi đây được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên “khu vườn cổ tích”. Khuôn viên xung quanh thánh đường vô cùng thoáng mát với những bãi cỏ xanh, hồ nước trong veo được trang trí hòn nam bộ. Nhiều du khách đến Đan Viện Châu Sơn thỏa thích sống ảo và cho ra đời những tấm ảnh đẹp lung linh ở bất kỳ góc nào. Với bức tranh thiên nhiên hài hòa và không khí lãng man, cổ kính, Đan Viện Châu Sơn thực sự là điểm nhấn hoàn hảo cho mảnh đất Ninh Bình. Ảnh: Halo Hà Nội