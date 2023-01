Đi chùa đầu năm, hội chị em gây nhức mắt người xung quanh

Như thông lệ, vào những ngày đầu năm mới, nhiều người dân cùng gia đình đi chùa với ý nghĩa cầu sự bình an, may mắn cho mình và người thân. Thế nhưng, ngoài lòng thành dâng hương, các bạn trẻ dường như không để tâm tới chuyện ăn mặc lễ nghi sao cho phù hợp. Chính vì vậy, không thiếu những hình ảnh giới trẻ ăn mặc phản cảm đi chùa ngay những ngày đầu năm Vậy nên, những hình ảnh ăn mặc hở hang của nhiều cô gái trở đã thành chủ đề bàn tán, tranh luận của cư dân mạng và mãi vẫn chưa có hồi kết. Đến hẹn lại lên, những bức ảnh cô gái ăn mặc hở hang được dân mạng chia sẻ và buông lời chỉ trích khá gay gắt Theo hình ảnh được chụp lại, 2 cô gái đang chụp ảnh kỉ niệm bằng điện thoại. Tuy nhiên, điều khiến người qua lại cảm thấy "chướng mắt" chính là lối ăn mặc hở hang của một người. Cảnh vật xung quanh nhìn thì thấy rõ là họ đi lễ chùa, nhưng các cô gái khá mỏng, phần trên hở quá nửa lưng khiến nhiều người phải nhíu mày, bức xúc. Nhiều người tỏ ra vô cùng tức giận khi nhìn thấy phong cách ăn mặc quá không phù hợp khi đi chùa của cô và đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Hầu hết các nhận xét đều là phê bình. "Nhiều người thấy nói nhiều thì lại nghĩ là "soi" chứ thực ra không soi đâu mà là do nó cứ đập vào mắt ấy. Ăn mặc phản cảm thế này không biết bạn ấy có tự thấy ngại không còn mình người ngoài, mình thấy ngại thay". Nickname M.Q chia sẻ. Còn nickname H.N cho biết: "Chịu, chẳng biết nói sao. Không biết ý thức ở đâu mà vào nơi chùa chiền tôn nghiêm lại ăn mặc như vậy. Thật hết chịu nổi". Đây không phải là cô gái duy nhất khiến người xem "nhức mắt" với bộ đồ đi lễ chùa đầu năm. Trước đó, một số cô gái khác cũng bị chụp lại hình ảnh không được đẹp của mình.

Như thông lệ, vào những ngày đầu năm mới, nhiều người dân cùng gia đình đi chùa với ý nghĩa cầu sự bình an, may mắn cho mình và người thân. Thế nhưng, ngoài lòng thành dâng hương, các bạn trẻ dường như không để tâm tới chuyện ăn mặc lễ nghi sao cho phù hợp. Chính vì vậy, không thiếu những hình ảnh giới trẻ ăn mặc phản cảm đi chùa ngay những ngày đầu năm Vậy nên, những hình ảnh ăn mặc hở hang của nhiều cô gái trở đã thành chủ đề bàn tán, tranh luận của cư dân mạng và mãi vẫn chưa có hồi kết. Đến hẹn lại lên, những bức ảnh cô gái ăn mặc hở hang được dân mạng chia sẻ và buông lời chỉ trích khá gay gắt Theo hình ảnh được chụp lại, 2 cô gái đang chụp ảnh kỉ niệm bằng điện thoại. Tuy nhiên, điều khiến người qua lại cảm thấy "chướng mắt" chính là lối ăn mặc hở hang của một người. Cảnh vật xung quanh nhìn thì thấy rõ là họ đi lễ chùa, nhưng các cô gái khá mỏng, phần trên hở quá nửa lưng khiến nhiều người phải nhíu mày, bức xúc. Nhiều người tỏ ra vô cùng tức giận khi nhìn thấy phong cách ăn mặc quá không phù hợp khi đi chùa của cô và đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Hầu hết các nhận xét đều là phê bình. "Nhiều người thấy nói nhiều thì lại nghĩ là "soi" chứ thực ra không soi đâu mà là do nó cứ đập vào mắt ấy. Ăn mặc phản cảm thế này không biết bạn ấy có tự thấy ngại không còn mình người ngoài, mình thấy ngại thay". Nickname M.Q chia sẻ. Còn nickname H.N cho biết: "Chịu, chẳng biết nói sao. Không biết ý thức ở đâu mà vào nơi chùa chiền tôn nghiêm lại ăn mặc như vậy. Thật hết chịu nổi". Đây không phải là cô gái duy nhất khiến người xem "nhức mắt" với bộ đồ đi lễ chùa đầu năm. Trước đó, một số cô gái khác cũng bị chụp lại hình ảnh không được đẹp của mình.