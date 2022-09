Đi Buôn Ma Thuột sống ảo ở đâu chuẩn châu Âu?

Nằm trong top những điểm check in Buôn Ma Thuột phải kể đến Bảo tàng thế giới cà phê. Ảnh: Bùi Huy Khang Kiến trúc ở đây được xây dựng từ cảm hứng của những mái nhà rông Tây Nguyên với không gian trải dài, kể lại văn hóa cà phê đặc sắc, là địa điểm check in lý tưởng cho khách du lịch. Ảnh: Bùi Huy Khang Hồ Lắk cũng là địa điểm check in Buôn Ma Thuột được nhiều người tìm đến đầu tiên, đây được xem là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên. Ảnh: Phan Bá Lộc Du khách có thể thuê thuyền ngồi dạo chơi trên mặt hồ hoặc thê Kayak để tự chèo. Hồ Lắk đẹp, nước hồ cũng rất xanh, xanh mướt bởi nước sạch và cây cối núi non bốn bề soi bóng. Thỉnh thoảng còn có hoa sung nở rực rỡ trên hồ. Ảnh: Phan Bá Lộc Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là điểm đến được nhiều người lựa chọn khi du lịch Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyễn Thị Xuân Trúc Ngôi chùa này mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật Giáo và có sự đan xen hài hòa với văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Bao Tran Nếu đã đặt chân đến Buôn Ma Thuột thì bạn nhất định phải đến núi đá voi mẹ, thực chất là một tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Phan Bá Lộc Từ đỉnh núi đá voi bạn có thể ngắm được cây cối xanh mượt, lúa xanh hoặc chín dập dìu theo từng đợt gió và tất nhiên là có những kiểu ảnh sống ảo để đời. Ảnh: Phan Bá Lộc Thác Đray Nur đang là một địa điểm check in hot nhất khi đến nơi đây. Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh Không chỉ sở hữu vẻ đẹp mỹ miều từ thiên nhiên ban tặng, chính những câu chuyện sự tích gắn liền với con thác cũng đã khiến nơi đây trở thành địa điểm thu hút du khách ghé thăm. Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh Làng cà phê Trung Nguyên là 1 trong những số những quán cafe to ở “thủ phủ của cà phê Tây Nguyên”. Ảnh: Cường Quốc Phạm Tới đây, khách du lịch không chỉ được uống một ly cafe nguyên chất thơm ngon mà đây còn là nơi khơi nguồn sáng tạo, tìm ra những hiểu biết mới về cà phê. Ảnh: Cường Quốc Phạm Biển Hồ Ea Kao được gọi theo tên của dòng suối Ea Kao, đây là một trong hai dòng suối lớn tạo nên thắng cảnh của hồ. Ảnh: Phan Bá Lộc Hồ Ea Kao tức là hồ nước không bao giờ cạn, cho nên tất cả các mùa trong năm bạn điều có thể tham quan hồ. Ảnh: Phan Bá Lộc

Nằm trong top những điểm check in Buôn Ma Thuột phải kể đến Bảo tàng thế giới cà phê. Ảnh: Bùi Huy Khang Kiến trúc ở đây được xây dựng từ cảm hứng của những mái nhà rông Tây Nguyên với không gian trải dài, kể lại văn hóa cà phê đặc sắc, là địa điểm check in lý tưởng cho khách du lịch. Ảnh: Bùi Huy Khang Hồ Lắk cũng là địa điểm check in Buôn Ma Thuột được nhiều người tìm đến đầu tiên, đây được xem là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên. Ảnh: Phan Bá Lộc Du khách có thể thuê thuyền ngồi dạo chơi trên mặt hồ hoặc thê Kayak để tự chèo. Hồ Lắk đẹp, nước hồ cũng rất xanh, xanh mướt bởi nước sạch và cây cối núi non bốn bề soi bóng. Thỉnh thoảng còn có hoa sung nở rực rỡ trên hồ. Ảnh: Phan Bá Lộc Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là điểm đến được nhiều người lựa chọn khi du lịch Buôn Ma Thuột . Ảnh: Nguyễn Thị Xuân Trúc Ngôi chùa này mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật Giáo và có sự đan xen hài hòa với văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Bao Tran Nếu đã đặt chân đến Buôn Ma Thuột thì bạn nhất định phải đến núi đá voi mẹ, thực chất là một tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Phan Bá Lộc Từ đỉnh núi đá voi bạn có thể ngắm được cây cối xanh mượt, lúa xanh hoặc chín dập dìu theo từng đợt gió và tất nhiên là có những kiểu ảnh sống ảo để đời. Ảnh: Phan Bá Lộc Thác Đray Nur đang là một địa điểm check in hot nhất khi đến nơi đây. Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh Không chỉ sở hữu vẻ đẹp mỹ miều từ thiên nhiên ban tặng, chính những câu chuyện sự tích gắn liền với con thác cũng đã khiến nơi đây trở thành địa điểm thu hút du khách ghé thăm. Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh Làng cà phê Trung Nguyên là 1 trong những số những quán cafe to ở “thủ phủ của cà phê Tây Nguyên”. Ảnh: Cường Quốc Phạm Tới đây, khách du lịch không chỉ được uống một ly cafe nguyên chất thơm ngon mà đây còn là nơi khơi nguồn sáng tạo, tìm ra những hiểu biết mới về cà phê. Ảnh: Cường Quốc Phạm Biển Hồ Ea Kao được gọi theo tên của dòng suối Ea Kao, đây là một trong hai dòng suối lớn tạo nên thắng cảnh của hồ. Ảnh: Phan Bá Lộc Hồ Ea Kao tức là hồ nước không bao giờ cạn, cho nên tất cả các mùa trong năm bạn điều có thể tham quan hồ. Ảnh: Phan Bá Lộc