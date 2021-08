Đẹp ngọt ngào, nữ rapper Hong Kong làm netizen "say mềm"

Kiki Tam (sinh năm 1990) là nữ rapper kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Trái ngược với phong cách trên sân khấu, nữ rapper Kiki Tam khiến nhiều người bất ngờ với hình tượng "hot girl kẹo ngọt" ở đời thường. Kiki Tam thu hút ánh nhìn bởi vóc dáng nóng bỏng cùng nụ cười tươi tràn đầy năng lượng. Nữ rapper Kiki Tam từng chia sẻ rằng cô cảm thấy bên trong mình có hai con người trái ngược, một bên ham mê sự sôi động, hoang dại, nửa còn lại thích những thứ nhẹ nhàng. Từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau, từ biểu diễn âm nhạc đến diễn xuất, Kiki Tam nói rằng đam mê của cô với nghệ thuật giải trí rất mãnh liệt, cô muốn truyền năng lượng ấy tới mọi người. Từ những năm cấp 2, Kiki Tam đã tìm hiểu và yêu dòng nhạc hip hop. Sau khi ra mắt ca khúc đầu tiên do mình sáng tác, Kiki Tam nhận nhiều lời khen từ giới truyền thông và khán giả. Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên, năm 2010, Kiki Tam ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu. Kiki Tam nhanh chóng nhận nhiều lời mời quảng cáo, xuất hiện trên các tạp chí lớn, tham gia chương trình của Đài phát thanh Hong Kong, nhiều show của TVB, MTV. Năm 2013, Kiki Tam đảm nhận vai nữ chính điện ảnh trong phim kinh dị "Misted Night‧Fantasy Night". Năm 2014, Kiki Tam cũng thử sức khi mở một chi nhánh quán gà rán phong cách Hàn Quốc. Quán ăn của cô nổi tiếng và thu về lợi nhuận lớn. Vừa hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, vừa biết kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng, Kiki Tam được nhiều người gọi bằng biệt danh "cô gái toàn năng", "nữ thần chân chính". Cô từng giành giải "My Favourite Online KOL" do Next Media trao tặng. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

Kiki Tam (sinh năm 1990) là nữ rapper kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Trái ngược với phong cách trên sân khấu, nữ rapper Kiki Tam khiến nhiều người bất ngờ với hình tượng "hot girl kẹo ngọt" ở đời thường. Kiki Tam thu hút ánh nhìn bởi vóc dáng nóng bỏng cùng nụ cười tươi tràn đầy năng lượng. Nữ rapper Kiki Tam từng chia sẻ rằng cô cảm thấy bên trong mình có hai con người trái ngược, một bên ham mê sự sôi động, hoang dại, nửa còn lại thích những thứ nhẹ nhàng. Từng thử sức với nhiều vai trò khác nhau, từ biểu diễn âm nhạc đến diễn xuất, Kiki Tam nói rằng đam mê của cô với nghệ thuật giải trí rất mãnh liệt, cô muốn truyền năng lượng ấy tới mọi người. Từ những năm cấp 2, Kiki Tam đã tìm hiểu và yêu dòng nhạc hip hop. Sau khi ra mắt ca khúc đầu tiên do mình sáng tác, Kiki Tam nhận nhiều lời khen từ giới truyền thông và khán giả. Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên, năm 2010, Kiki Tam ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu. Kiki Tam nhanh chóng nhận nhiều lời mời quảng cáo, xuất hiện trên các tạp chí lớn, tham gia chương trình của Đài phát thanh Hong Kong, nhiều show của TVB, MTV. Năm 2013, Kiki Tam đảm nhận vai nữ chính điện ảnh trong phim kinh dị "Misted Night‧Fantasy Night". Năm 2014, Kiki Tam cũng thử sức khi mở một chi nhánh quán gà rán phong cách Hàn Quốc. Quán ăn của cô nổi tiếng và thu về lợi nhuận lớn. Vừa hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, vừa biết kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng, Kiki Tam được nhiều người gọi bằng biệt danh "cô gái toàn năng", "nữ thần chân chính". Cô từng giành giải "My Favourite Online KOL" do Next Media trao tặng. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News