Có một Hong Kong bên hông ĐH Nông Nghiệp khiến giới trẻ thích thú

Hà Nội thì chẳng bao giờ thiếu chỗ ăn chơi, thế nhưng mới đây, dân mạng lại nháo nhào trước địa điểm check in sống ảo mới toanh tại khu Long Biên, gần trường ĐH Nông nghiệp. Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, địa điểm bên cạnh trường ĐH Nông nghiệp là một quán trà chanh siêu to, siêu rộng với sức chứa lớn đảm bảo cho việc tụ tập bạn bè. Quán có tên Trà chanh xã đoàn 1989 nằm tại Lô H3 khu 31ha Trâu Quỳ. Tầng 1 của quán trà chanh cạnh ĐH Nông nghiệp là không gian mở vì vậy điểm trừ đó chính là không có điều hòa, mùa đông thì không sao những giữa thời tiết oi bức như thế này thì không điều hòa là một điều cực kỳ khó chịu. Tuy vậy tầng 2 sẽ có điều hòa phục vụ khác hàng vừa trà chanh "chém gió" vừa check in "sống ảo" thả ga. Giá cả ở Trà chanh xã đoàn 1989 cũng cực kỳ dễ chịu, như nhiều khách hàng review trên mạng xã hội là chỉ mất ít nhất 10.000 đồng cho một đồ uống. Quán hơi đông nhưng phục vụ cũng nhiệt tình. Vì xây dựng quán vừa là nơi kinh doanh lại có chỗ cho khách hàng "sống ảo" nên mọi góc của quán đều có thể tận dụng làm nơi chụp hình. Các góc quán siêu đẹp mà hội nghiền check in "sống ảo" không thể bỏ lỡ. Không gian quán rất rộng nên không phải lo thiếu nơi chụp hình. Mang phong cách phố đêm Hong Kong nhộn nên nếu xác định tới đây để "sống ảo" thì nên trang điểm, ăn mặc sắc sảo sẽ rất phù hợp. Muốn tránh các ánh đèn chói lóa, nhiều màu vào buổi tối thì chụp ban ngày cũng cực kỳ "ăn hình". Chẳng cần đi đâu xa, leo lên xe máy sang ngay trường Nông Nghiêp là có thể check in Hong Kong siêu đỉnh. Mời quý độc giả xem thêm clip: ĐỊA ĐIỂM SỐNG ẢO Ở HÀ NỘI BẠN CHƯA BIẾT! - Nguồn: Youtube

