Đẹp lệch chuẩn, nàng béo Kiên Giang khéo lên đồ cực xinh

Nguyễn Thị Tú Quyên (biệt danh Quyên Emie) được nhiều người biết đến từ năm 2019 khi những shoot hình đáng yêu của cô được lan truyền trên mạng xã hội. Điểm nổi bật của cô gái 24 tuổi này là gương mặt xinh như búp bê, thân hình mũm mĩm nhưng biết cách ăn mặc sành điệu, khéo léo. Nhìn những hình ảnh của Tú Quyên, mọi người chẳng những không chê thừa cân mà còn khen ngợi hết lời về ngoại hình. Thậm chí có người khẳng định gầy chưa chắc đã đẹp, cứ "chân ngắn mà đằm thắm thì say đắm cả đời". Cô nàng quê gốc Kiên Giang có chiều cao khiêm tốn 1m57, cân nặng 60kg nhưng số đo 3 vòng nổi bật, lần lượt là 98-75-105 (cm). Tú Quyên luôn tự tin với dáng vóc của mình, không quan tâm những lời đàm tiếu xung quanh. Cụ thể, Tú Quyên chia sẻ: "Tôi được các bạn biết đến nhiều là do gu ăn mặc của mình. Số đo và cân nặng của tôi tuy hơi khủng nhưng nhờ việc lựa chọn đúng quần áo đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không quan tâm người khác chỉ trỏ hay nhận xét, bình phẩm vì tôi hiểu bản thân mình nhất. Tôi có gu thời trang và thần thái của mình khi xuất hiện là rất tự tin... Tạng người của tôi tròn tròn từ bé đến giờ rồi. Lúc học cấp 3, tôi có một khoảng thời gian tập gym và dùng thuốc giảm cân nên từng rất xinh đẹp với số cân nặng 48kg. Tuy nhiên, cân nặng bây giờ đã lên 60kg do hệ lụy của thuốc giảm cân và giảm cân không khoa học". Tú Quyên cho biết thêm. Bí quyết mặc đẹp của Tú Quyên là: "Tôi chăm shopping đồ đẹp, mặc che đi khuyết điểm và show ra những ưu điểm. Tôi rất ít khi mặc đơn giản, trừ khi ở nhà. Mỗi outfit khi ra ngoài của tôi đều mất nhiều thời gian để lựa chọn. Bởi lẽ body của tôi có rất nhiều khuyết điểm. Tôi phải mặc thế nào để trông mình gọn gàng, thời trang và show ra được ưu điểm." Ngày thường khi đi ra ngoài gặp bạn bè, đi chơi hoặc đi du lịch, Tú Quyên ưu tiên trang phục làm bản thân trở nên nổi bật nhất, tự tin nhất có thể. Về ưu điểm khi chọn quần áo, nữ sinh Kiên Giang cho hay: "Tôi may mắn sở hữu 3 vòng rõ nét dù cơ thể mũm mĩm. Chỉ cần lựa chọn đồ thông minh và hiểu những ưu, khuyết điểm của bản thân thì sẽ dễ dàng giúp bản thân tự tin và nổi bật. Những bạn chân ngắn như tôi thì cứ chọn quần lưng cao, ống suông dài phối crop top hoặc chọn những mẫu áo giấu quần mặc cùng short là ổn." Về màu sắc, quần áo của Quyên gồm 3 màu cơ bản là trắng, đen và hồng. Trong đó, cô thích màu hồng từ nhỏ nên quần áo màu này có số lượng vượt trội.

