Đến thủ đô Israel đừng bỏ qua những địa điểm “sống ảo” cực đẹp này

Haram Al-Sharif hay còn gọi là Núi Đền, là một ngọn đồi tại thủ đô Israel - Jerusalem. Đây là một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng của thế giới, được tôn kính trong Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Đền thờ ở thủ đô Jerusalem nổi bật với mái vòm dát vàng, biểu tượng nổi tiếng bậc nhất. Bên dưới mái vòm vàng có tảng đá thiêng, nơi được người Hồi giáo tin là nhà tiên tri Muhammad trở về thiên đàng sau khi chết. Tuy nhiên, khi tới với đến Haram Al-Sharif những người không theo đạo Hồi chỉ có thể vào bên trong bằng cổng phía Tây. Đến Jerusalem mà không một lần thăm thú cảnh quan và tìm hiểu những câu chuyện tâm linh trong ngôi đền nổi tiếng thế giới này thì thật đáng tiếc. Bởi lẽ, bạn sẽ khó hiểu được một quốc gia, những con người ở trong quốc gia đó nếu như không biết được thế giới tâm linh của họ. Bức tường than khóc còn có tên là bức tường phía Tây (Western Wall), do vua Herod Echo xây dựng vào đầu thế kỷ I TCN. Sau trận chiến với quân La Mã, bức tường bị phá hủy và hiện nay chỉ còn một đoạn ngắn của tường thành. Hơn 2000 năm trôi qua kể từ khi chúa Jesus giáng sinh, người dân từ khắp nơi trên thế giới vẫn thường về đây để cầu nguyện mỗi năm. Với người Do Thái, đây không chỉ là một công trình kiến trúc tiêu biểu của dân tộc, nó còn là một niềm tự hào. Đến với Bức tường than khóc, người ta thường viết lời cầu nguyện, mong muốn, nhắn nhủ hay sám hối vào một mảnh giấy rồi giắt nó vào các khe hở của bức tường. Nơi thiêng liêng này sẽ là điểm để họ có thể trút hết những gánh nặng, tội lỗi, những mong muốn cho bản thân và dân tộc. Rất nhiều chính khách đến thăm Israel đều đã đặt chân tới Bức tường than khóc để tham quan, chiêm ngưỡng và cầu nguyện tâm tư riêng của mình. Nhà thờ Mộ Thánh, theo cách nói của người theo Kitô giáo Đông Phương là Nhà thờ Phục Sinh. Đây là một nhà thờ nổi tiếng thế giới nằm bên trong bức tường thành của thành phố cổ Jerusalem. Bạn sẽ khó tìm được một nơi tĩnh lặng để cầu nguyện ở ngôi nhà thờ này. Bởi lẽ có rất đông du khách hành hương đến đây mỗi ngày. Vẻ đẹp lung linh, sức hút từ những câu chuyện về chúa Jesus đã thu hút rất đông tín đồ tôn giáo và cả những người có sự quan tâm đến tôn giáo.

