Để bạn chạm vòng 1, “hot girl ngực khủng” Hải Dương gây bức xúc

Sau 3 năm lên đường sang Nhật Bản du học, cuộc sống của hot girl ngực khủng - Võ Thị Thu Trang (SN 2000) đã có sự thay đổi đáng kể. Ở nơi đất khách quê người, ngoài dành thời gian đi học, đi làm, hot girl ngực khủng còn tụ tập bạn bè để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Những hình ảnh về cuộc sống đời thường được nữ sinh Hải Dương thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Nhưng ở một số bức ảnh của Võ Thị Thu Trang được chia sẻ cách đây ít ngày lại đang trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Khoảnh khắc ghi lại, Thu Trang cùng 3 bạn nữ nữa đang cùng nhau tụ tập "tám chuyện". Điểm khiến người xem chú ý chính là việc một cô bạn vô tư dùng tay sờ vòng 1 của hot girl ngực khủng Hải Dương. Bức hình khiến ai nhìn cũng đỏ mặt. Một số người còn thẳng thắn hỏi: "Cả 4 đều xinh đấy nhưng cho hỏi bạn nữ áo đỏ đang làm hành động gì kì vậy?". Hay cũng có tài khoản bày tỏ sốc nặng bởi vòng 1 của nữ sinh Hải Dương có vẻ càng ngày càng khủng. Trước những ý kiến trái chiều, Thu Trang chọn cách không bận tâm trong khi cô nàng vẫn thoải mái bình luận, trả lời comment từ bạn bè. Trong một diễn biến khác, khi vào trang cá nhân, thánh soi phát hiện ra ở phần giới thiệu thông tin, hiện tượng mạng họ Võ đã thêm một công việc mới là kinh doanh nội dung 18+. Hành động rao bán nội dung 18+ gây tranh cãi không nhỏ bởi đối tượng theo dõi Thu Trang có rất nhiều người trẻ tuổi. Cụ thể, Thu Trang công khai đường link dẫn về website O.F. Đây là nền tảng liên quan đến kinh doanh những content 18+. Cô cũng thường xuyên khoe việc có mặt trên O.F này. Theo tìm hiểu, nếu muốn theo dõi O.F của Thu Trang, người dùng sẽ trả phí 5 USD (khoảng 342 nghìn đồng). Mua trọn gói 1 năm là 90 USD (khoảng 2 triệu). Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

