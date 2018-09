Đâu là nhân vật khiến “thủ môn quốc dân” của U23 Việt Nam thương nhớ nhất

Những ngày qua, những thông tin về " thủ môn quốc dân" của U23 Việt Nam là Bùi Tiến Dũng "có bồ mới" khiến nhiều người bất ngờ nhưng còn bất ngờ hơn khi Tiến Dũng lại chia sẻ những bức ảnh về một nhân vật cực đặc biệt đó là chú chó Merci của mình. Mới đây, Bùi Tiến Dũng đã đăng lên trang cá nhân đoạn clip vui mừng "hội ngộ" với chú chó cưng. "Về với nhau" và "Vẫn còn nhớ nhau" là caption ngắn gọn nhưng tình cảm mà thủ môn U23 Việt Nam đã viết. Merci là chú chó bull Pháp được Tiến Dũng nuôi cách đây không lâu. Chú chó có khuôn mặt khó đăm đăm nhưng lại được thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam rất cưng chiều. Những khi không phải tập luyện hay đi đấu giải, Tiến Dũng luôn dành thời gian để chơi đùa với Merci, dẫn chó đi dạo, chụp ảnh để đăng lên MXH cũng là điều mà thủ môn này thường xuyên làm. Được Bùi Tiến Dũng thương yêu, Merci đích thực là chú chó khiến rất nhiều người ghen tỵ . Nhiều người gọi đùa rằng đây là chú chó quốc dân vì lúc nào cũng được Tiến Dũng cưng chiều, chăm sóc hết mực. Nếu để ý thì có thể thấy, những bức ảnh có sự xuất hiện của Merci bên cạnh Tiến Dũng luôn được like nhiều chóng mặt. Tấm ảnh có nhiều like nhất đã lên đến 307.000 like và có hơn 7.000 bình luận. Nhiều bạn bè của Tiến Dũng còn tếu táo gọi anh chàng này là "Con sen" của Merci bởi quá cưng chiều chú chó này. Những bức ảnh của Merci luôn được Tiến Dũng đăng tải trên trang cá nhân của mình. Kể cả lúc Merci ngủ "con sen" Tiến Dũng cũng không tha. Mời quý độc giả xem clip Thủ môn Bùi Tiến Dũng lại làm nổ mạng xã hội vì clip đáng yêu này - Nguồn: Youtube

