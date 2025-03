“Giải mã” món ăn mà ca sĩ Tuấn Cry ăn trong MV Bắc Bling

MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy được ví von như màn “flex” đầy tự hào của người dân Bắc Ninh về mảnh đất Kinh Bắc giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh MV Bắc Bling Trong MV xuất hiện hình ảnh ca sĩ Tuấn Cry thưởng thức món đậu phụ Trà Lâm - đặc sản thôn quê thơm ngon nức tiếng hơn 400 năm. Ảnh MV Bắc Bling Làng Trà Lâm (xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã nổi tiếng hàng trăm năm qua với nghề làm đậu phụ thơm ngon nổi tiếng. Ảnh Internet Đậu phụ Trà Lâm còn có tên khác là đậu gù, xuất phát từ việc trước đây, quá trình ép đậu phải thực hiện 2 lần, với khuôn nén thô sơ nên khi chồng 2 tầng đậu nhỏ vào để nén thành bìa đậu to thường không đủ, tạo ra hình dáng hơi méo (gù). Ảnh Dân Việt Để có bìa đậu thơm, ngon, mềm mịn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, người làm đậu lựa chọn loại đỗ tương có hạt to, mẩy, chắc, sau đó vo rửa sạch, loại bỏ tạp chất rồi ngâm ngập nước trong khoảng từ 5 đến 7 giờ. Ảnh Internet Quá trình xay, vắt, lọc bỏ bã, đun ở nhiệt độ và thời gian thích hợp cũng là những công đoạn quan trọng, quyết định đến chất lượng của bìa đậu. Bên cạnh đó, phần chế men cho ra cái đậu trước khi đem ép thành bìa đậu cũng rất quan trọng, quyết định độ mềm ngon của miếng đậu thành phẩm. Đây chính là bí quyết riêng của người dân thôn Trà Lâm. Ảnh Dân Việt Trước đây, việc ép đậu phải thực hiện 2 lần, với khuôn nén thô sơ nên tạo ra hình dáng méo, hơi gù. Ngày nay, với khuôn to, người làm đậu Trà Lâm có thể nén được bìa đậu có trọng lượng 500-600gr. Ảnh Internet Một bìa đậu gù Trà Lâm phải thơm, bùi, béo đặc trưng của đậu nành, không bị nát, không có vị chua và để lâu không bị chảy nước thì mới đạt tiêu chuẩn. Ảnh Internet Cách ăn để cảm nhận đúng nhất, ngon nhất của đậu phụ Trà Lâm là chiên giòn, ăn kèm với rau kinh giới chấm cùng chút mắm tôm cho dậy mùi. Nếu có dịp đến Bắc Ninh, du khách hãy nhớ ghé qua làng Trà Lâm để thưởng thức món đậu phụ có một không hai này. Ảnh Internet Sử dụng đậu phụ thường xuyên giúp cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể, giúp chắc xương, tăng hàm lượng sắt trong quá trình tạo máu, ngăn ngừa ung thư… Ảnh Internet

