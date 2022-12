Đâu cần đi Huế, gần Hà Nội cũng có làng hương cực đẹp

Làng hương trầm Thủy Xuân nổi tiếng là background cực đẹp khiến nhiều bạn trẻ phải mê mẩn. Nhưng ít ai biết rằng chỉ cách Hà Nội 30 km cũng có một làng nghề làm tăm hương với tuổi đời hơn 100 tuổi cũng đẹp không kém. Làng hương được nhắc tới có view chụp ảnh đẹp miễn chê là Quảng Phú Cầu thuộc huyện Ứng Hoà - Hà Nội. Đến thăm làng hương Quảng Phú Cầu là cơ hội để du khách tìm hiểu về nghề sản xuất tăm hương truyền thống và chụp thật nhiều bức ảnh check in độc đáo. Ngay từ những bước chân đầu tiên đến làng hương thuộc địa phận Hà Nội này, du khách đã bắt gặp một nhịp sống tất bật của những người dân nơi đây. Đi qua những cung đường làng, bạn sẽ thấy rất nhiều xe cộ, phương tiện vận chuyển lớn nhỏ ra vào để mang hương đi bán. Đâu đó là những khoảng sân rộng phơi đầy những bó hương đỏ như như đóa hoa khổng lồ dưới ánh nắng vàng rực. Ở làng hương Quảng Phú Cầu, người dân tận dụng các sân nhà, sân đình, những bãi đất trống để phơi hương, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Những sân nhà của làng hương Quảng Phú Cầu, những bó tăm hương được bó lại với kích thước lớn, đầu chụm vào nhau và chân xòe tròn đều như hoa đang nở. Hương ở Quảng Phú Cầu là loại hương màu vàng và đỏ - màu sắc may mắn của phương Đông nên rất đẹp và nổi bật. Vì thế, làng hương này trong nhiều năm liền là nơi các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến chụp ảnh. Thậm chí, nhiều người còn cho biết không ít các tác phẩm về làng hương Quảng Phú Cầu đã đoạt nhiều giải thưởng lớn. Chính vì khung cảnh quá đỗi đẹp mắt và độc đáo mà làng hương Quảng Phú Cầu trở thành làng nghề truyền thống ở Hà Nội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm. Đến đây, du khách được dịp đi dạo khắp các thôn làng để ngắm những “đóa hương” to lớn và chụp thật nhiều ảnh đẹp.

