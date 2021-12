“Dao kéo” để giống nhân vật hoạt hình, cô gái giải thích lý do

Nozomi là blogger kiêm streamer đến từ Nhật Bản. Cô nàng gây ấn tượng nhờ làn da trắng sứ, đôi mắt tròn to chiếm gần nửa khuôn mặt, bọng mắt to, hàng mi cong vút như búp bê, cùng chiếc cằm nhọn bất thường. Nozomi bất ngờ trở thành hiện tượng mạng tại Nhật Bản khi đăng tải các bức ảnh đời thường trên Twitter vào năm 2016. Để sở hữu đôi mắt to “vượt chuẩn” người thường, cánh mũi nhỏ xíu và đôi môi cong nũng nịu y hệt nhân vật hoạt hình 2D, Nozomi đã phải trải qua hơn 10 lần phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 2015 đến nay. Theo tìm hiểu, Nozomi đã chi hơn 3,4 triệu yên (gần 700 triệu đồng) nhằm thu gọn gương mặt, cắt mí, mở khóe mắt, nâng mũi, độn cằm và hàng loạt công cuộc “cải tạo” khác. Trước nhan sắc của Nozomi, nhiều dân mạng khen thiếu nữ dễ thương, thậm chí gọi cô là "người đẹp anime". Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng gương mặt của gái xinh này là kết quả của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm và photoshop. Phía gia đình của Nozomi cho biết, bố mẹ cô nàng từng nhiều lần khuyên can nhưng nữ blogger này nhất định không nghe. Thậm chí còn cho biết mình muốn thực hiện thêm nhiều lần “trùng tu nhan sắc” nữa để đạt đến độ hoàn mỹ của nhân vật hoạt hình. Nozomi chia sẻ thêm rằng bản thân cực kỳ hâm mộ các nhân vật nữ xinh đẹp của bộ truyện “Thủy thủ Mặt Trăng”. Đó cũng chính là động lực lớn nhất để cô vượt qua mọi đau đớn. Càng ngày càng quá đà trong việc "dao kéo", nữ blogger này còn bị gọi với các biệt danh không hay như "người ngoài hành tinh", "nữ chính trong phim kinh dị", "ma nữ"... Tuy sở hữu ngoại hình khá ảo, trang ET Today khẳng định Nozomi trông bình thường nếu không tự biến mình thành "thảm họa" để đánh bóng tên tuổi. Đứng trước luồng ý kiến trái chiều từ netizen, Nozomi đều đặn khoe ảnh check-in khắp nơi và chưa bao giờ lên tiếng về nhan sắc của mình. Hình ảnh hiếm hoi xuất hiện vào năm 2014 được cho là Nozomi khi chưa make up và chỉnh ảnh sống ảo.

