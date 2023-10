Danh tính hot girl được đặt tên theo món ăn yêu thích của mẹ

Trương Thị Mụi (sinh năm 2000, quê Khánh Hòa) được biết đến với danh xưng " hot girl Nha Trang". Gái xinh này sở hữu cái tên độc lạ và phía sau đó là một câu chuyện thú vị.Trương Thị Mụi cho hay, tên của cô do mẹ đặt xuất phát từ niềm yêu thích món ăn xí muội (ô mai). Vì cái tên đặc biệt, Trương Mụi thường bị trêu chọc nhưng cô nàng vẫn rất yêu thích tên của mình. Trương Mụi còn nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô nàng sở hữu chiều cao khá lý tưởng - 1m68 và số đo ba vòng chuẩn chỉ 87-61-89 (cm). Ngoài việc học, Mụi còn là KOL, làm PG cho các sự kiện, mẫu ảnh tự do. Nhan sắc nổi bật giúp Trương Mụi sớm thích nghi với nhiều lĩnh vực khác nhau. Vóc dáng nuột nà cùng đôi chân dài miên man giúp Trương Mụi thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi ra trường, cô nàng theo đuổi công việc mẫu ảnh tự do và đại diện quảng cáo cho một số nhãn hàng. Dù thường xuyên đăng tải hình ảnh gợi cảm, có chút khoe những đường cong cơ thể thế nhưng gái xinh Nha Trang vẫn khiến nhiều người không thấy phản cảm. Nét dịu dàng, nữ tính và duyên dáng của Trương Mụi dễ gây thiện cảm với người nhìn. Ảnh: FBNV

