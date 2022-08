Danh tính ba hot girl Việt sở hữu nhan sắc vươn tầm thế giới

Dương Minh Ngọc là hot girl Việt từng lọt top bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020, do một tạp chí của Mỹ bình chọn. Gái xinh này được mệnh danh "nữ hoàng lookbook" khi hợp tác chụp mẫu với nhiều thương hiệu thời trang trong nước. Ở độ tuổi trưởng thành, Dương Minh Ngọc đã sở hữu sắc vóc đầy cuốn hút với chiều cao 1m7 nổi bật, gương mặt xinh đẹp như hoa hậu không lẫn vào đâu được. Với lợi thế ngoại hình xinh đẹp, Dương Minh Ngọc đang là cái tên được nhiều nhãn hàng mời chào quảng cáo, hợp tác. Khả Ngân từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á năm 2019, có tên trong đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới cùng năm 2020 do một tạp chí quốc tế bình chọn. Khả Ngân thành công trong phim truyền hình VTV "11 tháng 5 ngày". Nàng hot girl ngày nào theo đuổi phong cách năng động, quyến rũ với sự thay đổi đa sắc màu. Phong cách thời trang của Khả Ngân trưởng thành theo năm tháng. Cô được nhận xét quyến rũ vừa độ, không gây phản cảm với người nhìn. Thảo Nhi Lê lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020 do một tạp chí bình chọn năm 2020. Thảo Nhi Lê là một người mẫu nội y, nhà thiết kế thời trang và gần đây nhất, cô đạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sự gợi cảm trong trang phục được cô lựa chọn kỹ càng nên luôn thu hút trước công chúng. Dù đời thường hay đi sự kiện, cô gái được mệnh danh là rich kid này luôn chọn thiết kế tôn dáng triệt để. Ảnh: FBNV

