Đánh người, chửi bới những "con sâu" trong ngành Công an khiến CĐM ngán ngẩm

Tháng 8 vừa qua, vụ việc nữ Đại uý Công an chửi bới nhân viên sân bay gây xôn xao dư luận.Trong clip, bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa), cán bộ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) hung hăng chửi bới, liên tục dùng tay tát nhân viên sân bay khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. "Trông bà ta hung hăng thật. Là công an lại còn là phụ nữ mà thái độ bặm trợn như sắp muốn ăn tươi nuốt sống người khác" - Người dùng có tên Facebook là H.B bình luận. Với hành vi gây rối của mình, bà Hiền đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi sự việc xảy ra. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ hạ cấp bậc từ đại uý xuống trung uý của nữ cán bộ này. Cuối tháng 9/2019, trên mạng xã hội lại xuất hiện thêm clip ghi lại hình ảnh một cựu cán bộ công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đánh đập vợ cũ dã man. Cán bộ công an này kéo tóc, lôi vợ cũ lên xe, thậm chí còn cầm kéo đe doạ trong khi người phụ nữ liên tục la hét, kêu cứu. Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết người đàn ông trong clip tên Thắng (33 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên) từng là cán bộ công an, công tác tại Đội điều tra Công an huyện Kỳ Anh nhưng năm 2016 đã xin ra khỏi ngành. Vào ngày 11/11, một clip ghi lại hình ảnh Thượng uý Công an đánh người một cách ngang ngược xuất hiện khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo đó, Thượng uý Nguyễn Xô Việt sai con trai vào cửa hàng lấy một gói xúc xích nhưng không chịu thanh toán, khi bị nhắc nhở liền chửi bới, ném xúc xích về phía nhân viên. Chưa hả giận , anh ta tiến tới tát vào mặt một nhân viên khác đứng gần đó trước sự chứng kiến của rất nhiều người. "Mất dạy. Yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc này. Công an mà hành xử như dân chợ búa" - M.K.L phẫn nộ. Đồng quan điểm, một người dùng tên C.T bình luận: "Là người thi hành luật pháp nhưng lại hành động ngược lại với luật pháp. Loại này mà không xử lý nghiêm thì không hối cải". Hiện vụ việc này vẫn đang được xác minh, làm rõ. Con trai lấy đồ không trả tiền, bố đánh nhân viên - Nguồn: Youtube

